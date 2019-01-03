پیمان سپاری ارزی و ارزش گذاری در گمرک از مشکلات صادرکنندگان است

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان قزوین روز پنجشنبه به ریاست استاندار قزوین برگزار شد.

علیرضا کشاورز قاسمی در این جلسه که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: افزایش صادرات گمرک ما به اشتباه نیندازد زیرا طبق اظهار نظر صادرکنندگان بسیاری از این آمارها حبابی است و واقعی نیست و برخی محقق نخواهد شد.

کشاورز قاسمی گفت: صادرکنندگان به ارزش گذاری گمرک، پیمان سپاری ارزی اعتراض دارند و گاهی تقسیم بندی گروه کالایی استثنا هم دارد که باید لحاظ شود.

بخشنده: کامیون های عبور موقت برای ترانزیت کالا استفاده شود

مهدی بخشنده رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان هم اظهارداشت: گاهی اوقات مسئولان دولتی برای این که آمار را بالا ببرند ارزش صادرات را بیشتر محاسبه می کنند در حالی که باید به صادر کننده اعتماد کرده و قیمت ما و ارزش واقعی را تایید کنند.

بخشنده تصریح کرد: انتظار داریم بتدریج به سمت واقعی شدن ارزش گمرکی برویم و در کنار صادرات که از اول مهر ماه بشدت کاهش یافته باید دولت حمایت کند تا دچار مشکلات بیشتر نشویم اما چون بانک مرکزی صادر کننده را مجبور کرده ارز خود را تحویل دهد بخشنامه ارزی بانک مرکزی هم برای صادرکنندگان مشکل ساز شده است.

بخشنده یادآورشد: اولین مشکل صادرکنندگان نقدینگی است و این واقعیت که ارزش پول ملی کاهش یافته و تسهیلات بانکی همچنان ثابت مانده موجب شده جوابگوی افزایش قیمتها نباشیم.

نائب رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین اظهارداشت:موضوع دیگر این است که ما مخالف بازگشت ارز نیستیم اما در چارچوب ضوابط درست و عملیاتی باید اقدام شود زیرا در حال حاضر وقتی ارز نیمایی کاهش نیافته لذا قیمت کالا پایین نیامده اما دلالان کمتر وارد خرید و فروش می شوند.

بخشنده گفت: سیستم های بانکی باید به صادرکنندگان واقعی کمک کنند و حمل و نقل امروز یک معضل صادراتی است حتی کشتیرانی دولتی هزینه خود را به دلار می گیرد که منطقی نیست.

وی اضافه کرد: کامیونهای ترانزیت نرخ خود را از ۲۸ میلیون تومان به ۷۵ میلیون تومان رسانده اند و دو تا سه برابر شده که برای صادرکننده مقرون به صرقه نیست و باید برای آن تدبیر کرد.

بخشنده بیان کرد:وقتی این محدودیت ایجاد می شود فساد انگیز است و هر فردی که بیشتر پرداخت کند بیشتر می فروشد و این روند منطقی نیست و اگر ادامه یابد برای صادرکنندگان چالش های دیگری ایجاد می کند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین یادآورشد: پیشنهاد داده ایم ۳۰۰ دستگاه کامیون ناوگان کمکی عبور موقت با سرمایه خود صادر کنندگان کالا وارد شبکه شود و در سه سال این مشکل حل شود زیرا امروز با شرایط کنونی حمل و نقل کالا با افزایش قیمت بحران ساز است اما با راهکار داده شده هم برای رانندگان شغل ایجاد می شود و هم بعد از سه سال آنها را می فروشیم و نیازهای خود را تامین می کنیم.