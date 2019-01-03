فراهم سازی بستر گسترش صادرات استان مرکزی به عراق وسوریه مدنظر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نعمتی در حاشیه جلسه هماهنگی و بررسی روند افزایش نقش فعالان اقتصادی استان مرکزی و استفاده از ظرفیت های این استان در بازسازی کشورهای عراق و سوریه، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه در کشورهای عراق و سوریه تقریبا جنگ به اتمام رسیده و در این کشورها شاهد بازسازی هستیم، فرصت های زیادی وجود دارد که می توان در بازسازی این کشورها مشارکت داشت.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی افزود: استان مرکزی با توجه به صنعتی بودن و ظرفیت های مختلف در این حوزه، می تواند در زمینه ساختمان سازی، تامین سنگ ساختمانی، راهسازی، انتقال نیرو، انتقال نفت و گاز و محصولات پتروشیمی، عایق های رطوبتی، ساخت نیروگاه، سدسازی و... به این دو کشور کمک کند.

نعمتی بیان کرد: از سوی دیگر کشور عراق یکی از مقاصد مهم صادراتی استان مرکزی بوده و ۳۰ درصد صادرات محصولات استان به کشور عراق صورت می گیرد و با توجه به این شرایط بایستی زمینه های همکاری و توسعه بیشتر روابط فراهم شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی گفت: همچنین استان مرکزی در حوزه خدمات درمانی نیز می تواند با انتقال بیماران این کشورها به استان، به این بیماران خدمات ارائه کند که خود زمینه ای برای ارزآوری است.

وی تصریح کرد: تشکیل این جلسه در راستای افزایش مراودات برای مشارکت در بازسازی این کشورها و همچنین توسعه صادرات استان است که این مهم قطعا نقش موثری در ارتقای اقتصاد استان مرکزی خواهد داشت.