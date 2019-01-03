وزرای کار و ارتباطات وارد مشهد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات به منظور تشرف به بارگاه منور رضوی و شرکت در چند برنامه مختلف ظهر پنجشنبه وارد مشهد شدند.

برنامه وزیر ارتباطات بازدید از هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند و بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر در محل نمایشگاه بین المللی مشهد و رونمایی از چندین طرح دانش بنیان و فناورانه است.

بهره برداری از پروژه ارتقا هتلینگ بیمارستان ۱۷ شهریور، افتتاح سی تی اسکن بیمارستان فارابی، حضور در جلسه شورای استانی هماهنگی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و شرکت در جشنواره خوش رویی از برنامه های محمد شریعتمداری است.