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۱۳ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۴۰

وزرای کار و ارتباطات وارد مشهد شدند

وزرای کار و ارتباطات وارد مشهد شدند

مشهد- وزرای کار و ارتباطات برای شرکت در چند برنامه و بازدید از طرح های عمرانی وارد مشهد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات به منظور تشرف به بارگاه منور رضوی و شرکت در چند برنامه مختلف ظهر پنجشنبه وارد مشهد شدند.

برنامه وزیر ارتباطات بازدید از هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند و بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر در محل نمایشگاه بین المللی مشهد و رونمایی از چندین طرح دانش بنیان و فناورانه است.

بهره برداری از پروژه ارتقا هتلینگ بیمارستان ۱۷ شهریور، افتتاح سی تی اسکن بیمارستان فارابی، حضور در جلسه شورای استانی هماهنگی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و شرکت در جشنواره خوش رویی از برنامه های محمد شریعتمداری است.

کد مطلب 4503327

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