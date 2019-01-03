به گزارش خبرگزاری مهر، علی الهیار ترکمن در برنامه ثریا که شب گذشته از شبکه اول سیما با موضوع «طرح خرید خدمات آموزشی» روی آنتن رفت، به بررسی این موضوع پرداخت و گفت: در لایحه بودجه و در دستور کار آموزش و پرورش چیزی به نام خصوصیسازی مطرح نیست و بحث خرید خدمات آموزشی هم هیچ ارتباطی با خصوصیسازی ندارد چیزی که دقیقا منطبق با برنامه ششم توسعه است.
وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش موظف است تمامی دانشآموزان لازم التعلیم را تحت آموزش و تربیت قرار دهد و مسائل و ریشههای مربوط به نیروی انسانی مربوط به امسال و سال گذشته نیست بلکه از سالهای خیلی گذشته به وجود آمده است. زمانی سالانه سهونیم درصد رشد دانشآموزان را شاهد بودهایم، آن زمان برای مقابله با رشد کمی دو موضوع استخدام صرف و ساخت مدرسه صرف در دستور کار قرار گرفت. بنابراین امروز شاهد هستیم که توزیع نیروی انسانی در آموزش و پرورش متوازن نیست.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: چند سالی است که موضوع خدمات آموزشی در آموزش و پرورش شروع شده است و در حال حاضر 330 هزار دانشآموز از طریق این طرح در حال آموزش هستند و تعلیم میبینند.
الهیار ترکمن بیان کرد: ما از موسسان مدارس غیردولتی خرید خدمات میکنیم. موسس شخصی است که از آموزش و پرورش مجوز دارد و وارد مدرسه میشود و تامین نیروی انسانی میکند و دانشآموزان را تحت پوشش قرار میدهد اما مالکیت مدرسه برای دولت است. از طریق همین طرح و اثرات آن در سال گذشته 1.5 نمره، معدل دانشآموزان در جنوب زاهدان بالا رفت و از حدود نمره 14 و نیم به 16 رسید که این بر اثر خدمات آموزشی اتفاق افتاد.
وی بر تفاوت خصوصیسازی با خرید خدمات تاکید کرد و گفت: اصلا نباید اینها را با هم قاطی کرد. در دهه 60 و 70 نیروهای زیادی را استخدام کردیم و عامل آن هم همان نگاه اشتغالزایی به آموزش و پرورش بود، به طوری که طبق آمارها، 60 درصد استخدامها نباید اتفاق میافتاد و اکنون یک توسعه نامتوازن را شاهد هستیم که مثلا در استانی نسبت معلم به دانشآموزان یک به 5 و در استانی یک به 47 و در جای دیگری یک به 19 است.
معاون وزیر آموزش و پرورش به صحبتهای رئیسجمهوری در هنگام تحیل لایحه بودجه 98 به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: ایشان اعلام کردند که ما از این طریق هزینهها را کمتر کنیم و از افراد مناسب استفاده کنیم و 10 درصد خدمات آموزشی را از طریق خرید خدمات انجام دهیم. صحبتی که رئیسجمهور اعلام کردند درباره منطقیکردن قیمت توافق شده است نه خصوصیسازی.
الهیار ترکمن به بودجه آموزش و پرورش هم اشاره کرد و گفت: دولت 13.9 درصد از منابع عمومی خود را به آموزش و پرورش اختصاص داده است، در طول تاریخ آموزش و پرورش هیچ وقت بودجه این وزارتخانه 13.5 درصد از بودجه عمومی کشور بیشتر نبوده است. بودجه در روند طبیعی خود رشد کرده است. در 9 ماهه اول امسال حدود 70 درصد اعتبارت خود را تحصیص گرفتهایم. نگاه دولت هم در تخصیص و هم تامین مثبت است ولی اینکه نیازهای ما را تامین کرده است باید بر روی آن بحث شود.
او با اعلام اینکه انتقاداتی به طرح خرید خدمات به شکل کنونی که از سال 93 به بعد اتفاق افتاد وجود دارد، اظهار کرد: انتقاداتی هست چون ردیف بودجهای برای آن در نظر گفته نشد و از بودجه آموزش و پرورش پرداخت شد. تقاضا برای طرح خرید خدمات زیاد شد و ردیف بودحه هم نداشتند و به همین خاطر شکافی در پرداخت حقوقها ایجاد شد.
معاون توسعه مدیریت و پشیبانی وزارت آموزش و پرورش از پیشبینی ردیف بودجه جداگانه برای طرح خرید خدمات در سال 97 خبر داد و گفت: خوشبختانه اکنون ردیف بودجه جداگانه دارند تا حقوق آنها را به موقع پرداخت کنیم.حقوق معلمان طرح خرید خدمات تا پایان بهمن 96 با دوستان تسویه شده است و به فکر تخصیص و تامین اعتبار برای پرداخت حقوق آنها از 97 به بعد هستیم.
الهیار ترکمن بر اصلاح شرایط کاری معلمان طرح خرید خدمات تاکید کرد و گفت: کمکردن بودجه یک دستگاه و دادن به دیگری، این کار مشکل بودجه را حل نمیکند. ما ابتدا باید عدم توازن نیروها را اصلاح کنیم و بعد سراغ تامین کمبود نیرو باشیم. حل مسائل آموزش و پرورش و معیشت معلمان با حرف درست نمیشود بلکه باید کارآمد و با کار کارشناسی مسکلات را حل کرد. اکنون مناطقی در کشور داریم که به خاطر شرایط خاص و بومی و منطقهای آنجا، معلمان رسمی و پیمانی ما نمیتوانند آنجا بروند و همچنین ما نمیاتوانیم استخدام هم کنیم. از طرف دیگر قوانین بالادستی اجازه مشارکت را به ما داده است، ما باید این واقعیت را در نظر بگیرم.
وی بیان کرد: شان آموزش و پرورش بودجه عمومی است نه دست دراز کردن جلوی شرکتهای مختلف. همین نگاهها آموزش و پرورش را دچار این مشکلات کرده است. معوقات معلمان طرح خرید خدمات تا خرداد حل میشود، بودجه تسویه حساب در نوبت خزانه است و اولویت پرداخت هم با معلمان خرید خدمات است. برای رسیدن به حل مشکلات آموزش و پرورش نباید تک بعدی نگاه کنیم بلکه باید پکیجی از راهحلها را داشته باشیم. باید از همه ظرفیتهای قانونی استفاده کنیم و به یک همافزایی برسیم تا بشود مشکلات آمورزش و پرورش را حل کرد. حل مشکلات آموزش و پرورش در پشت میزهای کارشناسی حل میشود نه صحبتهای احساسی و هیجانی. ورود سیاست به آموزش و پرورش و نگاه سیاسی به آموزش و پرورش نابخشودنیترین گناهی است که نسل آینده را مورد هدف قرار داده است.
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