به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله قره خانی عصر پنج شنبه در دهمین جلسه شورای اداری شهرستان علی آبادکتول اظهار کرد: نگاه عدالت محورانه و توزیع عادلانه خدمات از دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است.

وی با اشاره به این که در سال های پس از پیروزی انقلاب کارهای بزرگ و خدمات ارزنده ای در کشور انجام شده اما با مطالبه مردم همچنان فاصله داریم، افزود: در سال گذشته به واسطه برخی شیطنت ها کشت توتون در گلستان به حداقل رسید.

نماینده مردم علی آبادکتول با تاکید بر این که باید تلاش کنیم نگاه همه مدیران به گلستان توسعه ای و در راستای حل مشکلات باشد، ادامه داد: با پیگیری ها و رایزنی های انجام شده، اقدام مشترک و هماهنگی مسیر و تشخیص راهکار درست سال آینده کشت توتون در گلستان دو برابر می شود.

وی اضافه کرد: با دو برابر شدن کشت توتون چند هزار شغل در استان ایجاد می شود و ارزش اقتصادی خوبی هم برای گلستان خواهد داشت.

قره خانی به موضوع انتقال آب از دریای خزر هم اشاره و بیان کرد: در شمال گلستان زمین هایی داریم که با حداقل برداشت از آب دریا می تواند در آن کشت انجام داد اما گلستان تاکنون در این حوزه ورود نکرده است.

وی تصریح کرد: در شرایطی که گلستان در بعضی از سال ها شاهد ترسالی است و از گذشته های دور کشت نسقی در آن انجام می شده اما ممنوعیت کشت شالی در آن به اجرا در می آید که این به نفع مردم و اقتصاد استان نیست.