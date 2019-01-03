قاسم سلیمانی خدمات زیادی به عراق کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ «اکرم الکعبی» دبیر کل جنبش النجباء با اشاره به گستاخی ترامپ که خواهان دریافت غرامت از عراق شده بود، خطاب به رئیس‌جمهور امریکا گفت: ما منتظرت هستیم تا درس‌های جدیدی از مقاومت به تو بیاموزیم. همه ما در مقاومت آماده شهادتیم و از تهدید امریکا نمی‌ترسیم. به ترامپ می‌گوییم که «حاج قاسم سلیمانی» خدمات زیادی به عراق تقدیم کرد، زمانی که همه ما را تنها گذاشتند.

وی ضمن تمجید از حماسه‌سازی قهرمانان یمنی، گفت که اگر امکان رفتن به این کشور مهیا می‌شد، حتی یک لحظه درنگ نمی‌کردیم.

الکعبی همچنین شایعات مبنی بر مخالفت رهبر جریان صدر عراق با جهاد در سوریه را رد نمود.

وی از طریق شبکه ماهواره‌ای «النُجَباء» آغاز سال نو میلادی و میلاد رسول انسانیت و محبت، حضرت عیسی مسیح علیه‌السلام را به مسیحیان و همه آزادگان جهان تبریک گفت.

دبیرکل نُجَباء اظهار داشت: این پیامبر خدا اصول محبت را پایه‌گذاری و از محرومان و مستضعفان جهان حمایت کرد. در بین آنان بود و در رنج‌ها و غم‎هایشان شریک بود؛ ولی متأسفانه کسانی که مدعی شیوه و دین او هستند، حقوق مستضعفان و محرومان را پایمال می‌کنند.

وی در این گفتگوی تلویزیونی، سیر اندیشه مقاومت در عراق را مرور کرد و گفت: در انقلاب ۱۹۲۰ روحانیون، علما، فقها و مجتهدان پیشرو بودند و سلاح به دست گرفتند. مردم نیز پشت سر آنان با دشمن انگلیسی جنگیدند.

الکعبی ادامه داد: شهید «محمد صدر» نیز در دوره معاصر مؤسس اندیشه مقاومت در عراق بود؛ شخصیت دینی که با او معاشرت داشتم، از او تأثیر پذیرفتم و بسیار آموختم.

دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء برای اولین بار جریان ورود خود به مبارزه علیه اشغالگران امریکایی را در این برنامه روایت کرد و گفت: متأسفانه در برخی مناطق عراق با گل به استقبال امریکایی‌ها رفتند؛ ولی ما بلافاصله پس از سقوط رژیم صدام شروع به جمع‌آوری اسلحه نمودیم تا به نیروهای اشغالگر حمله کنیم. ما موفق شدیم امنیت تحرک آزادانه را از آن‌ها سلب کنیم و حتی در «منطقه سبز» بغداد نیز دیگر آرامش نداشتند.

وی با اشاره به درگیری‌های شدید رزمندگان مقاومت عراق با امریکایی‌ها در نجف اشرف و شهرک صدر بغداد، خاطرنشان ساخت: سپاه پاسداران ایران و حزب‌الله لبنان کمک‌ها و تجربیات میدانی خود را بدون حد و مرز در اختیار ما قرار دادند.

شیخ اکرم الکعبی ضمن تمجید از پیروزی‌های حزب‌الله لبنان در سطح منطقه، افزود: ارتش امریکا از یک گردان اسرائیلی متخصص در نبرد اطلاعاتی با حزب‌الله لبنان کمک گرفت تا بتواند تاکتیک جنگی ما را در عراق کشف کند، ولی شکست خورد.

این مقام بلندپایه الحشد الشعبی، درباره حضور نُجَباء در سوریه اظهار داشت: راه قدس از کربلا تا سوریه امتداد دارد. حضور ما در سوریه و در هرجای جهان برای دفاع از مسلمانان است. همانگونه که در آزادسازی حلب و بسیاری از مناطق اشغالی نقش داشتیم، اگر لازم باشد در این کشور باقی خواهیم ماند.

وی به موافقت «سیدمقتدی صدر» با حضور نُجَباء در سوریه اشاره نمود و توضیح داد: من با ایشان صحبت کردم؛ سید مقتدی صدر حضور ما در سوریه را «واجب کفایی» دانست و قول داد که نیازهایمان را تأمین کند.

شیخ اکرم الکعبی در بخش دیگری از این گفتگو، به رویارویی با صهیونیست‌ها در سوریه اشاره کرد و گفت: وقتی در حال شکستن محاصره «فوعه و کفریا» بودیم، رژیم صهیونیستی انبارهای سلاح ما را کشف و چندین مرتبه به ما حمله کرد. ما تیپ آزادسازی «جولان» را تأسیس و پیام روشنی به دشمن اسرائیلی مخابره کردیم که آمده‌ایم تا با پروژه تکفیری‌تان مبارزه کنیم و بعد مستقیم به جنگ شما بیاییم.

دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء راجع به یمن نیز تأکید کرد: اگر امکان رفتن به یمن مهیا می‌شد، حتی یک لحظه درنگ نمی‌کردیم. البته در آنجا شیرمردانی هستند که همواره حماسه می‌آفرینند.

وی درباره «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی، گفت: او حاکم نیست، بلکه محکوم خواسته‌های امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها است.

الکعبی «عادل الجبیر» وزیر خارجه سابق عربستان را هم یک عنصر اطلاعاتی و مأمور امریکا دانست.

وی در پایان ضمن اشاره به این واقعیت که سفیر جدید آمریکا در عراق یک «متخصص ترور» است، اضافه کرد: مردم امریکا لازم است بدانند که قدرت اقتصادی دولتشان، حاصل نقض آزادی سایر ملت‌ها و غارت ثروت‌های آنان است.