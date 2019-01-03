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۱۳ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۵۴

برای نخستین بار انجام شد؛

نمایش آثار دومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران در قم

نمایش آثار دومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران در قم

قم - دبیر کمیته استان‌ها و بازرس انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران گفت: نمایشگاه آثار برتر دومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران برای نخستین بار در قم گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلکش ظهر پنج‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد، از برگزاری نمایشگاه آثار برتر دومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران در قم خبر داد و اظهار کرد: این نمایشگاه به همت انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران و با همکاری معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال برگزاری است.

وی با اشاره به زمان و مکان برگزاری این نمایشگاه در قم گفت: نمایشگاه عکس آثار برتر دومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران امروز پنج‌شنبه در محل نگارخانه شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم بازگشایی شد.

دبیر کمیته استان‌ها و بازرس انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران با اشاره به سابقه برگزاری این نمایشگاه در سال گذشته بیان کرد: این نمایشگاه به مدت یک هفته در خانه هنرمندان تهران برگزار شد و قم نخستین استانی است که در استان دیگری غیر از تهران آثار به نمایش گذاشته شده است.

وی اضافه کرد: برای افزوده شدن بار علمی به این نمایشگاه در قم سه نشست تخصصی در حوزه عکاسی خبری و مستند شامل، بررسی فعالیت‌های کمیته بانوان انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران به همراه نقد و بررسی آثار، نشست تخصصی عکاسی مستند و چگونگی برگزاری تورها و سفرهای عکاسی به مناطق محروم کشور با حضور حیدر رضایی پنجشنبه برگزار می‌شود.

دلکش با اشاره به تعداد عکس‌هایی که در این نمایشگاه به دید علاقمندان گذاشته شده است، گفت: ۷۵ عکس منتخب از ۵۰ عکاس در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

وی ادامه داد: این نمایشگاه به همراه سه نشست تخصصی در حوزه عکاسی خبری و مستند شامل، بررسی فعالیت‌های کمیته بانوان انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران به همراه نقد و بررسی آثار برگزار می‌شود.

دبیر کمیته استان‌ها و بازرس انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران افزود: همچنین نشست تخصصی عکاسی خبری و چگونگی انتخاب عکس جهت انتشار در رسانه‌ها با حضور علی آقاربیع جمعه برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است شرکت در نشست‌های تخصصی رایگان و برای عموم علاقمندان آزاد است.

کد مطلب 4503360

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