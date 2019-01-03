نمایش آثار دومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران در قم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلکش ظهر پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد، از برگزاری نمایشگاه آثار برتر دومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران در قم خبر داد و اظهار کرد: این نمایشگاه به همت انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران و با همکاری معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال برگزاری است.
وی با اشاره به زمان و مکان برگزاری این نمایشگاه در قم گفت: نمایشگاه عکس آثار برتر دومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران امروز پنجشنبه در محل نگارخانه شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم بازگشایی شد.
دبیر کمیته استانها و بازرس انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران با اشاره به سابقه برگزاری این نمایشگاه در سال گذشته بیان کرد: این نمایشگاه به مدت یک هفته در خانه هنرمندان تهران برگزار شد و قم نخستین استانی است که در استان دیگری غیر از تهران آثار به نمایش گذاشته شده است.
وی اضافه کرد: برای افزوده شدن بار علمی به این نمایشگاه در قم سه نشست تخصصی در حوزه عکاسی خبری و مستند شامل، بررسی فعالیتهای کمیته بانوان انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران به همراه نقد و بررسی آثار، نشست تخصصی عکاسی مستند و چگونگی برگزاری تورها و سفرهای عکاسی به مناطق محروم کشور با حضور حیدر رضایی پنجشنبه برگزار میشود.
دلکش با اشاره به تعداد عکسهایی که در این نمایشگاه به دید علاقمندان گذاشته شده است، گفت: ۷۵ عکس منتخب از ۵۰ عکاس در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.
وی ادامه داد: این نمایشگاه به همراه سه نشست تخصصی در حوزه عکاسی خبری و مستند شامل، بررسی فعالیتهای کمیته بانوان انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران به همراه نقد و بررسی آثار برگزار میشود.
دبیر کمیته استانها و بازرس انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران افزود: همچنین نشست تخصصی عکاسی خبری و چگونگی انتخاب عکس جهت انتشار در رسانهها با حضور علی آقاربیع جمعه برگزار میشود.
لازم به ذکر است شرکت در نشستهای تخصصی رایگان و برای عموم علاقمندان آزاد است.
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