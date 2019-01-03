سید حمیدرضا کاظمی روز پنجشنبه در حاشیه افتتاح خانه جوان پلدختر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به پتانسیل، ظرفیت و استعدادهای بالقوه و بالفعلی که در حوزه ورزش به ویژه فوتبال در بخش معمولان وجود دارد اما متاسفانه زمین چمن آن از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و این امر غیر قابل تحمل است.

وی تکمیل زمین چمن معمولان را یکی از مطالبات به حق جوانان این منطقه دانست و افزود: با وجود چنین وضعیتی با پیگیری های صورت گرفته از مدیر ورزش و جوانان استان دعوت به عمل آمد که به همراه فرماندار پلدختر، امام جمعه و بخشدار معمولان از نزدیک مسائل و مشکلات این پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس صورت جلسه ای که به امضای اعضا رسید مقرر شد تا پایان سال ۹۵ اداره کل ورزش استان نسبت به اتمام پروژه زمین چمن معمولان اقدام کند که بازدیدهای انجام شده امروز نشان می دهد که با گذشته ۲ سال از صورت جلسه هنوز تکمیل نشده است.

وی افزود: جلسه ای با شهردار و شورای شهر معمولان تشکیل و صورت جلسه ای منعقد و قول داده شد که زمین چمن معمولان را تا پایان سال جاری تحویل دهند.

کاظمی از توقف عملیات اجرایی سالن ورزشی روستای افرینه انتقاد و خاطرنشان کرد: در بازدیدی که از این سالن صورت گرفت کار آن متوقف شده است که پیمانکار را متقاعد کردند پای کار بیاید و فعالیت خود را پس از اتمام بارندگی های اخیر، دوباره آغاز کند زیرا زیرسازی انجام گرفته و آماده بیس است تا پیمانکار صفحه ستون ها را سوار و اسکلت نصب شود.