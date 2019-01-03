۲۵۰ دانش آموز استثنایی رتبه های زیر ۱۰۰ کنکور را کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قدمی عصر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه مدرسه استثنائی خیرساز زنده‌یاد مصطفی شاه‌حسینی اظهار داشت: احداث چنین مدارس توانبخشی برای دانش آموزانی که با دانش آموزان دیگر متفاووت هستند اجری عظیم دارد و باعث توانمندسازی آنان برای حضور در جامعه می شود.

وی افزود:اثرات پیش قدم شدن در کارهای خیر در دنیای آخرت نشان داده می شود و این دنیازمینه ایی برای حیات در دنیای دیگر است.

وی با اشاره به رویکرد سازمان استثنائی به فراگیر سازی آموزش و کنار هم قرار گرفتن بچه ها در کنار یکدیگر گفت: ۲۵۰ دانش آموزان استثنایی با وجود تمام مشکلات در سال گذشته که توانسته اند رتبه های زیر صد را کسب کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش استثنائی افزود: باید زمینه اشتغال برای دانش‌آموزان و افراد دارای معلولیت باید فراهم شود و آموزش و پروش کار خود را در استخدام این افراد درست انجام داده است ولی نهادها باید وارد کار شوند.

وی در پایان تصریح کرد با توجه به هزینه بالای دانش آموزان استثنایی کمک خیرین می تواند کمک شایانی به این حوزه نماید که قابل تقدیر است.