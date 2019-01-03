فرمانده نیروی زمینی ارتش درگذشت «غلامحسن بهشتی» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش با صدور پیامی درگذشت ستوانیکم غلامحسن بهشتی را تسلیت گفت.

متن پیام فرمانده نیروی زمینی ارتش به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن االرحیم

فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما

سالهای دفاع مقدس، گنجینه ای ارزشمند از وجود پربرکت انسانهایی است که برای سربلندی ،استقلال و حفظ و تمامیت ارضی کشور، مردانه ایستادند و بهترین سالهای عمر خویش را صرف دفاع از آرمان های والای نظام مقدس اسلامی کردند.

ستوانیکم غلامحسن بهشتی افسر دلاور و شجاع لشکر ۲۸ کردستان، در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس به ویژه عملیات های ثامن الائمه(ع)، فتح المبین و بیت المقدس به عنوان افسری ولایتمدار و مومن و شجاع منشائ خدمات و اقدامات ارزشمندی بوده است.

بدون تردید ملت قدر شناس ایران اسلامی و آحاد کارکنان غیور نیروی زمینی ارتش حماسه های ماندگار و رشادت های این رزمنده دوران دفاع مقدس را هرگز ازیاد نخواهد برد.

اینجانب ضمن تسلیت درگذشت آن افسر ولایتمدار و عاشق دین و وطن به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا (مد ظله العالی)، خانواده محترم و خانواده بزرگ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران،از خداوند بزرگ علو درجات ایشان را خواستارم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ کیومرث حیدری