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۱۳ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۰۶

گزارش خبرنگار مهر از امارات؛

تاج فردا به اردوی تیم ملی فوتبال اضافه می شود

تاج فردا به اردوی تیم ملی فوتبال اضافه می شود

رئیس فدراسیون فوتبال ظهر فردا وارد شهر ابوظبی امارات می شود تا در جریان وضعیت تیم ملی قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از امارات، مهدی تاج قرار است در هتل روتاناپارک ابوظبی که محل اقامت اعضای تیم است حاضر شده و با بازیکنان و اعضای کادر فنی دیدار کند.

تاج در تمرین جمعه ملی پوشان هم به احتمال فراوان حاضر خواهد شد و سپس دیدارهایی را با مسئولان AFC در روزهای آینده برگزار خواهد کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران برای ارتقای روحیه بازیکنان تیم ملی در اردوی این تیم حاضر می شود تا شاگردان کارلوس کی روش با انگیزه بیشتری بازی های خود را شروع کنند.

تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا با تیم های یمن، ویتنام، عراق همگروه است.

کد مطلب 4503395
مهدی مرتضویان

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