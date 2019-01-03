  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۳ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۲۰

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

۶۲ میلیون دلار کالا از چهارمحال و بختیاری صادر شده است

۶۲ میلیون دلار کالا از چهارمحال و بختیاری صادر شده است

شهرکرد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: ۶۲ میلیون دلار کالا از چهارمحال و بختیاری در سالجاری صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نعیم امامی ظهر پنج شنبه در همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۶۲ میلیون دلار کالا از چهارمحال و بختیاری در سالجاری صادر شده است، اظهار داشت: محصولات و کالاهای تولیدی چهارمحال و بختیاری به بیش از ۲۲ کشور جهان صادر می شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۵۰ محصول از احد های تولیدی چهارمحال و بختیاری صادر می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: کالاهای ۲۲ واحد صنعتی چهارمحال و بختیاری صادر می شد.

وی ادامه داد: توسعه بخش معدن از مهمترین اقدامات در استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ۱۰ معدن جدید در استان چهارمحال و بختیاری در سالجاری فعال شده است.

کد مطلب 4503397

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها