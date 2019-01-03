۶۲ میلیون دلار کالا از چهارمحال و بختیاری صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نعیم امامی ظهر پنج شنبه در همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۶۲ میلیون دلار کالا از چهارمحال و بختیاری در سالجاری صادر شده است، اظهار داشت: محصولات و کالاهای تولیدی چهارمحال و بختیاری به بیش از ۲۲ کشور جهان صادر می شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۵۰ محصول از احد های تولیدی چهارمحال و بختیاری صادر می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: کالاهای ۲۲ واحد صنعتی چهارمحال و بختیاری صادر می شد.

وی ادامه داد: توسعه بخش معدن از مهمترین اقدامات در استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ۱۰ معدن جدید در استان چهارمحال و بختیاری در سالجاری فعال شده است.