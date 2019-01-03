به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد قدیری ابیانه اظهار داشت: طی پنج ماه اخیر، کار رصد و پایش بر توزیع نهاده‌های کشاورزی که با ارز دولتی وارد می‌شوند؛ بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بوده است.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی، تمام تلاش خود را به کار بسته تا این پایش به خوبی انجام و نهاده به درستی در اختیار تولید کنندگان پروتئین قرار گیرد، افزود: هم‌اکنون ۸۰۰ نفر از پرسنل ما کار نظارت را انجام می‌دهند و در این رابطه، تا به حال ۷۶ هزار پایش میدانی صورت پذیرفته است.

قدیری ابیانه تصریح کرد: ابتدای کار، به سختی انجام می‌شد؛ اما در ادامه با استفاده از سامانه وارد و پایش انجام شد.

مدیر نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: خوشبختانه طی این مدت توانسته‌ایم قیمت نهاده‌ها را در حد معقول، ثابت یا با رشد کم نگه داریم و بحث تولید آسیب جدی ندیده است.

وی از تشکیل ۲۳۰۰ پرونده تعزیراتی در این حوزه طی این مدت خبر داد و با بیان اینکه عمده تخلفات در حوزه گرانفروشی، کم فروشی و توزیع خارج از شبکه بوده است، ادامه داد: در بخش ارزی نیز وارد شده و چند پرونده در این رابطه تشکیل شده است.

قدیری ابیانه با اشاره به اینکه امروز در جنگ اقتصادی قرار داریم و باید از امنیت غذایی کشور دفاع کنیم، افزود: حدود ۱۰.۵ میلیون تن نهاده وارد کشور شده و این مقدار واردات با ۴۵۰۰ کامیون به صورت روزانه انجام شده است که کار نظارت بر آن را به عهده گرفته‌ایم.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی، عمده نهاده‌هایی که وارد کشور شده است را ذرت، جو، کنجاله سویا، واکسن، بذر و کود عنوان کرد.