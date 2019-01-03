پروژه اصلاح نژاد دام در مازندران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان عصر پنجشنبه در نشست با مسئولان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه دام های سبک و سنگین در استان باید اصلاح نژاد شوند، اظهار داشت: با حرکت در این مسیر میزان تولدی گوشت و شیر در استان افزایش و معیشت مردم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به ظرفیت های مازندران در اقتصادی کردن فعالیت های دامپروری تصریح کرد: با اصلاح نژاد دام در استان، ارزش افزوده و بهره وری ایجاد می شود و وضعیت اقتصادی مردم ارتقا خواهد یافت.

حسین زادگان با عنوان اینکه سرمایه گذاری در استان نباید معطل بروکراسی های اداری و زاید شود تصریح کرد: پروژه اصلاح نژاد دام در استان به صورت پایلوت با توسط یک شرکت اجرایی می شود.

استاندار مازندران افزود: پروژه اصلاح نژاد دامپروری در استان باید به صورت جهادی انجام شود و ظرفیت ها و مزیت های این طرح شناسایی و معرفی شود.

در این نشست، تکثیر، تولید و توزیع دام مولد در استان، ترکیب های نژادی برای دام های روستایی، تامین دام مولد نر و خالص از جمله پروژه های معرفی شده برای اصلاح نژاد دام در مازندران مطرح شد.