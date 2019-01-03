دیدار با ذوب آهن در هفته آخر برگزار می شد جذابیت بیشتری داشت

به گزارش خبرنگار مهر، میترا شعبانیان پس از پیروزی شاگردانش برابر تیم ذوب آهن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی امروز بسیار سنگین بود. جو سالن نیز با حضور تماشاگران بسیار عالی بود. ذوب آهن بازی بسیار خوبی را ارائه کرد.
وی افزود: قرار بود بازی هایی که حکم فینال مسابقات را دارند در هفته آخر لیگ برگزار شود اما به درخواست ذوب آهن این بازی در هفته دوم دور برگشت لیگ برگزار شد.
سرمربی پیکان ادامه داد: به نظرم اگر این بازی در هفته آخر برگزار می شد جذابیت و هیجان بازی چند برابر می شد.
شعبانیان با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش گفت: بازیکنان دو تیم بسیار خوب در زمین ظاهر شدند اگر بازیکنان تیم پیکان در ست سوم سرویس ها را خراب نمی کردند می توانستیم ۳ بر یک پیروز شویم.
وی گفت: از تماشاگران حاضر در سالن تشکر می کنم که جو بسیار خوبی را در سالن بازی بوجود آوردند. به طور حتم اگر بازیکنان ایران در چنین فضاهایی مسابقه دهند و با جو سالن عادت کنند می توانند در شرایط حساس همواره امتیازات خوبی را کسب کنند.
نظر شما