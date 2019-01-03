بارش برف در ارتفاعات گلستان/لزوم به همراه داشتن تجهیزات زمستانه

سرهنگ علی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم اکنون در محور آزادشهر به خوش ییلاق در محدوده استان گلستان آسمان ابری است اما در محدوده استان سمنان شاهد بارش برف هستیم.

عبدی ادامه داد: در محور توسکستان در ابتدای محدوده جنگلی آن بارش باران و در ارتفاعات بارش برف را شاهد هستیم.

وی گفت: در کل جاده های استان، آسمان ابری است و با توجه به اعلام هواشناسی رانندگان تجهیزات زمستانه و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

وی از رانندگان خواست با توجه به وضعیت هوا فاصله طولی را رعایت کرده و احتیاط کنند.

اطلاعیه روابط عمومی راهداری گلستان

همچنین اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان در اطلاعیه ای اعلام کرد:

به اطلاع همه رانندگانی که قصد عزیمت از محورهای کوهستانی توسکستان، خوش ییلاق، درازنو و غیره را دارند، می رساند با توجه به آغاز بارش برف سنگین، با تلاش اکیپ های راهداری راه های حوزه استحفاظی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان همه محورها قابل تردد و بازگشایی شده است.

توصیه می شود با عنایت به استمرار بارش برف سنگین و لغزندگی جاده های کوهستانی، رانندگان قبل از سفر با مرکز مدیریت راه های استان گلستان با سامانه گویا ۱۴۱ تماس حاصل کرده و از آخرین وضعیت راه ها کسب اطلاع کنند.

توصیه می شود در حین سفر تجهیزات ایمنی ازجمله زنجیر چرخ و لباس گرم به همراه داشته باشید.

همه راهدارخانه های استان گلستان آماده اسکان مسافران محترم بوده و از ساکنان روستاهای کوهستانی خواهشمندیم در صورت مسدودی محورها جهت اطلاع رسانی به مرکز مدیریت راه ها با شماره ۱۴۱ تماس حاصل کرده و تا اعزام اکیپ های راهداری جهت بازگشایی راه ها همراهی لازم را داشته باشند.