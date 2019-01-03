دستگیری ۲ شکارچی متخلف در پارک ملی گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست گلستان، در عملیات مشترک مأموران پاسگاه انتظامی رباط قره بیل با مأموران یگان اجرایی پاسگاه سر محیط‌ بانی میرزابایلو پارک ملی گلستان دو شکارچی غیرمجاز پیش از اقدام به شکار دستگیر شدند.

در جریان بازرسی از این متخلفان یک قبضه اسلحه تک لول جواز دار، ۹ عدد فشنگ چهارپاره، ۱۶۰ عدد فشنگ چهارپاره فله، چاقوی کمری و کارد، یک دستگاه فشنگ ساز، قطار فشنگ، کوله‌پشتی، و تجهیزات انفرادی کشف و ضبط شد.

مأموران پس از تنظیم صورتجلسه تخلف در محل، متهمان را به همراه پرونده آن‌ها برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی کردند.