  1. استانها
  2. گلستان
۱۳ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۱۹

توسط مأموران انجام شد؛

دستگیری ۲ شکارچی متخلف در پارک ملی گلستان

دستگیری ۲ شکارچی متخلف در پارک ملی گلستان

گالیکش- دو متخلف پیش از اقدام به شکار گونه های نادر پارک ملی گلستان توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست و پاسگاه انتظامی دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست گلستان، در عملیات مشترک مأموران پاسگاه انتظامی رباط قره بیل با مأموران یگان اجرایی پاسگاه سر محیط‌ بانی میرزابایلو پارک ملی گلستان دو شکارچی غیرمجاز پیش از اقدام به شکار دستگیر شدند.

در جریان بازرسی از این متخلفان یک قبضه اسلحه تک لول جواز دار، ۹ عدد فشنگ چهارپاره، ۱۶۰ عدد فشنگ چهارپاره فله، چاقوی کمری و کارد، یک دستگاه فشنگ ساز، قطار فشنگ، کوله‌پشتی، و تجهیزات انفرادی کشف و ضبط شد.

مأموران پس از تنظیم صورتجلسه تخلف در محل، متهمان را به همراه پرونده آن‌ها برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی کردند.

کد مطلب 4503421

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها