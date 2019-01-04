نهمین نمایشگاه سفر ابدی نیما مرتضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، برای نهمین سال، خانواده زنده یاد نیما مرتضوی به یاد این جوان با همکاری هنرمندان تجسمی شیراز یادروزی را برگزار می کنند که به شیوه سال های گذشته نگارخانه وصال میزبان آن خواهد بود.

این نمایشگاه حاوی آثار گروهی از هنرمندان شیرازدر زمینه طراحی و نقاشی است که جمعه ۱۴ دی ماه جاری ساعت ۵ بعدازظهر گشایش خواهد یافت.

خانواده مهندس نیما مرتضوی به گونه خیرخواهانه با یادی از وی نمایشگاه گروهی را با تأکید بر طراحی هنرمند استانی و کشوری به منظور کشف خلاقیت و نوآوری در آثار هنرمندان جوان و استعدادیابی نسل نو به مناسبت نهمین یاد روز آن مرحوم در نگارخانه وصال شیراز برپا می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه یادروز نیما مرتضوی با عنوان سفر ۱۴ تا ۱۹ دی ماه در نگارخانه وصال برپاست.