به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اسراء، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه جمعی از معاونین و مسئولین این وزارتخانه با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با آیت الله العظمی جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله جوادی آملی در این دیدار، به تبیین چیستی و جایگاه «مال و ثروت» از منظر قرآن کریم پرداخت و بیان داشت: قرآن کریم «مال» را معرفی و جایگاه آن را در نظام اقتصادی تبیین می‌کند، همچنین مشخص می‌کند که مال و ثروت جامعه باید در دست چه کسانی باشد و بعد فروعات مدیریتی را نیز ذکر می‌کند.

وی ادامه داد: خداوند در سوره مبارکه نساء فرمود مال، ستون فقرات یک ملت است! اگر ملتی بخواهد قیام کند و بایستد باید ستون فقرات سالم داشته باشد و چون مال، ستون فقرات جامعه است و ایستادگی و قیام ملت به آن وابستگی دارد لذا نباید مدیریت آن در دست افراد نالایق و سفیه باشد؛ فرمود کسی که عرضه ندارد ثروت مملکت را به دست او ندهید!

این مفسر قرآن کریم گفت: از سوی دیگر باید این نکته را در نظر داشت که اگر مال که ستون فقرات جامعه است آسیب دید، درمان آن کار هر کسی نیست و یک متخصص نیاز دارد که آن را ترمیم کند.

وی افزود: اصل دومی که قرآن کریم بر آن تأکید دارد این است که مال و ثروت جامعه نباید منحصراً در دست دولت باشد مانند آنچه در نظام سوسیال شرق شاهدیم و نباید در دست یک عده خاص باشد مانند آنچه در نظام کاپیتال غرب می بینیم، بلکه مال و ثروت مانند خون است که باید در تمام اعضا و بدنه جامعه در گردش باشد و هر عضو با توجه به ظرفیت و شایستگی خود در آن سهیم شود؛ اگر کسی عرضه تولید داشت نباید به او سخت گرفت و او را از ثروت محروم کرد و کسی که عرضه ندارد نباید بتواند به واسطه رشوه و زد و بند، بیش از لیاقت خود از ثروت جامعه بهره‌مند شود!

آیت الله جوادی آملی با اشاره به آیاتی از سوره مبارکه فتح، ادامه داد: قرآن کریم در سوره مبارکه فتح در بیان ویژگی اقتصادی جامعه اسلامی می‌فرماید جامعه اسلامی مانند ساقه گندمی است که به هیچ جا تکیه ندارد چرا که بعد از اندکی رشد، دور خود یک کمربند و گره محکم می بندد تا بتواند روی پای خود بایستد، تاکید قرآن این است که با وجود ارتباط با کشورهای دیگر، مسلمانان باید روی پای خود بایستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: طبق بیان مولوی، کشاورزی که سال‌ها گندم ذخیره می‌کرد وقتی به انبار خود مراجعه نمود، دید اثری از گندم‌ها نیست، چرا که چند موش در زیر انبار او لانه کرده بودند و هرچه را کشاورز در طی سال‌ها ذخیره کرده بود به یغما برده بودند! ما نیز باید مراقب موش‌هایی که ممکن است به ذخایر ثروت این مملکت نفوذ کنند و به آن آسیب برسانند، باشیم.

استاد سطوح عالی حوزه تأکید کرد: باید مراقب ذخایر و داشته‌های کشور و نظاممان باشیم که در معرض خطرهایی همچون غارت غارتگران نباشند وگرنه ما در این مملکت به لطف الهی همه چیز داریم و از همه امکانات و نعمات برخورداریم، اگر اختلاس و بی‌نظمی مالی در کشور نباشد قطعا تحریم‌ها هیچ اثری نخواهند داشت.

وی اظهار داشت: بعضی از آلودگی‌ها را آب، باران یا خاک پاک می‌کند، اما استعمار، استکبار و استثمار، نجاست‌ها و آلودگی‌هایی است که تنها با خون شهید از جامعه پاک می‌شود و ما این کار را کرده‌ایم، شهدا این کشور را طیب و طاهر کردند، در زیارت وارث می‌خوانیم «طبتم و طابت الأرض الّذی فیها دفنتم»، باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم تا شاهد نابسامانی در کشور نباشیم.

آیت الله جوادی آملی ادامه داد: تا مردم پاک و طاهر نباشند و در صحنه حضور نداشته باشند رهبر ولو علی بن ابیطالب(ع) باشد، شکست قطعی است، مادامی که اختلاس گران را از انبار ثروت و دارایی‌های کشور دور نکنیم و نظام بانکی خود را اصلاح نکنیم شکست قطعی خواهد بود، که امیدواریم به برکت قرآن و عترت و تلاش همه مسئولان شاهد رفع کامل این مشکلات باشیم.

در ابتدای این دیدار فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌های پیش رو در جهت اصلاح نظام بانکداری خدمت این مرجع تقلید ارائه کرد.