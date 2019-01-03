به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ملکشاهی شامگاه پنجشنبه در نشست معاون وزیر کشور با شهرداران لرستان با بیان اینکه بودجه کشور نسبت به سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، اظهار داشت: میزان حقوق کارکنان ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده که در مجموع به ۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه این امر موجب شده که دولت مجبور شود بودجه عمرانی را کاهش دهد، گفت: بودجه عمرانی ۶۸ هزار میلیارد بوده که به ۶۲ هزار میلیارد کاهش پیدا کرده است.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این در حالیست که ۳۴ هزار میلیارد تومان بودجه باید به خاطر سر رسید اوراق دو سال گذشته پرداخت شود.

ملکشاهی راد با تاکید بر اینکه با این اوصاف نمی توان روی اعتبارات دولتی حساب باز کرد، افزود: باید از ظرفیت های دیگر مانند تبصره ۱۹ بودجه و همچنین مستقل کردن بودجه ارزش افزوده استفاده کرد.

وی یادآور شد: همچنین شهرداری ها می توانند از بودجه فاینانس خارجی که سالانه ۳۰ میلیارد دلار بوده استفاده کنند.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش بینی تسهیلات لازم برای پرداخت به شهرداری ها گفت: کدام یک از شهرداری های استان از این ظرفیت استفاده کردند؟

ملکشاهی راد با تاکید بر لزوم استفاده از مشارکت عمومی برای احیای بافت های فرسوده از سوی شهرداری ها گفت: باید از روش های درآمدزایی کلان برای شهرداری ها استفاده کرد.

وی با اشاره سهمیه قیر در بودجه ۹۸ بیان داشت: در این زمینه ۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و این در حالیست که این سهمیه تنها برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر در نظر گرفته شده است و خرم آباد نیازمند به این سهمیه است.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: روند موجود موجب ورشکستگی شهرداری های استان می شود و شهرداری ها وبال گردن دولت خواهند شد.