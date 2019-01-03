بقعه تاریخی ادریس نبی در دزفول براثر بارندگی فروریخت 

حجت اله آریایی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جنس مصالح این بقعه از نوع خشت و گل است که همین امر باعث شده در اثر هر بارندگی استحکام آن پائین بیاید به گونه ای که بر اثر بارندگی های سال گذشته قسمت هایی از این بقعه دچار آسیب شده بود.

وی با بیان اینکه امروز نیز گنبد این بقعه بر اثر بارندگی و عدم استحکام فروریخت، افزود: اوائل ماه جاری نیز دو طاق از ضلع غربی و قسمت پیشین این بقعه که از آثار تاریخی ارزشمند بخش چغامیش دزفول است به دلیل نشست ریزش کرده بود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دزفول با تأکید بر اینکه متولی بقاع و اماکن مذهبی، اداره اوقاف و امورخیریه است، گفت: سال گذشته نسبت به خطر ریزش این بقعه به اداره اوقاف دزفول هشدار داده و خواستار تمهیدات این اداره در راستای استحکام بخشی این بقعه شدیم.

آریایی نیا ادامه داد: پس از تخریب بخش دیگری از این بقعه طی دو هفته گذشته به همراه اعضای شورای شهر و بخشدار چغامیش و نماینده اداره اوقاف بازدیدی از این بقعه به عمل آمد که در این بازدید بخشدار چغامیش با توجه به عدم توان مالی اداره میراث فرهنگی و ناتوانی اداره اوقاف در تامین هزینه مرمت بقعه نبی ادریس اعلام کرد که خیران منطقه بخشی از هزینه مرمت این بقعه را بر عهده خواهند گرفت.

وی تصریح کرد: با پیگیری های اداره میراث فرهنگی مقرر شد تا اداره اوقاف دزفول به عنوان متولی این بقعه درخواست مکتوبی در جهت استحکام بخشی به این اداره ارسال کند تا عملیات مرمت این بقعه زیرنظر کارشناسان میراث فرهنگی اجرا شود اما با وجود پیگیری های متعدد اداره اوقاف نامه مذکور را ارسال نکرد.

وی با اشاره‌ به بی نتیجه ماندن پیگیری ها و عدم همکاری اداره اوقاف دزفول در نگهداری و مرمت این بقعه تاریخی تصریح کرد: از نظر قانونی اداره میراث فرهنگی نمی توانست بدون درخواست مکتوب اداره اوقاف دخل و تصرفی در این بقعه داشته باشد.

آریایی نیا با بیان اینکه معماری این بقعه مربوط به دوره تیموریان بوده و در سال های اخیر هیچ مرمت و بهسازی در آن انجام نشده است، توضیح داد : تا مدتی پیش خادم این بقعه حفاظت آن را بر عهده داشت ولی با فوت وی خالی از سکنه شده و اداره اوقاف خادم دیگری برای این بقعه در نظر نگرفته بود.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس روایات اسلامی، ادریس نبی نخستین کسی بود که جامه دوخت و قلم را برای نوشتن به کار بست و به دانش ستاره شناسی و حساب پرداخت. درباره وفات این پیامبر بین مفسران و علمای اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. بقعه یا قدمگاه ادریس نبی در ۱۵ کیلومتری دزفول در روستای فضیلی بخش چغامیش واقع شده است.