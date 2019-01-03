۲۱۶میلیارد تومان اعتبار به دامغان اختصاص یافت/ روستاها کانون توجه

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسن‌بیگی شامگاه پنج شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات روستای قاسم‌آباد از توابع بخش امیرآباد دامغان به میزبانی حسینیه این روستا ضمن بیان اینکه روستاهای جنوب شهرستان می‌بایست از خدمات و امکانات خوبی برخوردار باشند، اظهار داشت: با توجه به شرایط سخت تحریم از سوی دشمنان، بودجه دامغان از ۱۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۲۱۶ میلیارد تومان در سال۹۷ افزایش‌یافته است و این گامی برای توسعه خدمات محسوب می شود.

وی بابیان اینکه در جریان سفر اخیر دولت دوازدهم به استان سمنان سه رقم اعتباری کلان برای دامغان از هیئت دولت اخذشده است، ابراز کرد: یکی از فواید سفر مسئولان به شهرستان و همچنین روستاها این است که از نزدیک مسائل و مشکلات بررسی و با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های روستاها بهتر آشنا می‌شوند تا برای تقویت روستاها گام‌های خوبی برداشته شود.

ضرورت توسعه کاشت گلخانه‌ای

عضو خانه ملت با اشاره به اینکه یکی از راه‌های رشد و توسعه در روستاها ایجاد واحدهای گلخانه‌ای است، بیان داشت: ایجاد این واحدها باید در روستاها موردتوجه مسئولان قرار گیرد تا روستائیان از آن استقبال کنند.

حسن‌بیگی اظهار داشت: برای آبادانی روستاها باید زیرساخت‌های اولیه شامل جاده، آب شرب، برق و گاز وجود داشته باشد و در این صورت است که زمینه بازگشت روستائیان فراهم خواهد شد از سوی دیگر باید گفت عدالت اجتماعی آن است که به روستاهایی که بیشترین جمعیت را دارند، بهترین خدمات ارائه شود.

وی بابیان اینکه دولت در ارائه خدمات به روستائیان تسهیلات و اعتبارات خوبی لحاظ کرده است، افزود: با مشارکت مردم و اولویت‌بندی مشکلات، می‌توان برای حل آن‌ها چاره اندیشید لیکن دنیای امروز دنیای آمار و برنامه است و باید برای کمک به رشد و آبادانی روستاها با آمار و برنامه مناسب و مدون حرکت کرد تا بتوان بودجه و اعتبار لازم را شاهد بود.

بخش امیرآباد دارای ۸۴ روستا است که ۳۴ روستای آن دارای شورای اسلامی و دهیاری با جمعیت ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر است.