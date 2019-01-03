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۱۳ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۱۴

وزارت کشور عراق اعلام کرد؛

کشف یازده کامیون تجهیزات نظامی قاچاق به شمال عراق

کشف یازده کامیون تجهیزات نظامی قاچاق به شمال عراق

وزارت کشور عراق اعلام کرد که روز پنجشنبه یازده کامیون حامل مواد اولیه و تجهیزات نظامی مربوط به تانک که به صورت غیر قانونی در حال انتقال به شمال این کشور بود را کشف و ضبط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، وزارت کشور عراق در بیانیه ای اعلام کرد که دفتر بازرسی این وزارتخانه در استان الانبار ۱۱ کامیون حامل مواد اولیه و تجهیزات نظامی مربوط به تانک که به صورت غیر قانونی در حال انتقال به شمال این کشور بود را کشف و متوقف کرد.

در این بیانیه آمده است: عملیات توقیف، بر اساس اطلاعات دفتر ویژه بازرسی مبنی بر قاچاق تجهیزات نظامی صورت گرفت.

دفتر بازرس کل عراق کامیون‌های ضبط شده را توقیف کرده و افراد بازداشت شده در این قضیه را تحویل نیروهای پلیس این کشور قرار داده است.

بر اساس این بیانیه، دفتر بازرسی عمومی با توجه به مشهود بودن جرم و اعلام آن از سوی بازپرس دادگاه الرمادی، اقدام به توقیف کامیون ها کرد.

کد مطلب 4503467

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