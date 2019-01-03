تردد در جاده های استان قزوین با احتیاط صورت می گیرد

سرهنگ نصرالله بیگلری دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت:ازصبح امروز شاهد بارش برف دراکثر مناطق استان بودیم که محورهای مواصلاتی استان را سپید پوش کرده است.

وی افزود: در حال حاضر در برخی مناطق بارش برف کاهش یافته و برخی مناطق قطع شده اما سرمای هوا باعث لغزندگی جاده ها شده که اداره راهداری عملیات نمک پاشی و برفروبی را در برخی مناطق آغاز کرده است.

رئیس پلیس راه استان قزوین یادآورشد: ترافیک در جاده های استان روان است اما به رانندگان توصیه می شود با احتیاط رانندگی کنند تا از بروز حوادث جلوگیری شود.

سرهنگ بیگلری یادآورشد: از رانندگان و مسافران درخواست می کنیم به دلیل سرما و لغزندگی جاده ها در حد امکان از تردد با وسایل شخصی خودداری کرده و در صورت ضرورت پس از اطلاع از وضعیت راهها ضمن پرکردن باک خودروی خود برخی وسایل مورد نیاز از جمله پوشاک گرم، زنجیر چرخ و جیره غذایی همراه داشته باشند و با احتیاط رانندگی کنند.

وی بیان کرد: میزان سرعت خودروها در زمستان و هنگام بارش برف باید کمتر از سرعت مجاز زمان عادی باشد تا بتوان خودرو را کنترل کرد.

مهدیخانی: راههای استان قزوین باز است

قدرت اله مهدیخانی مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین هم با اعلام باز بودن محورهای مواصلاتی استان تصریح کرد: عبور و مرور کامیون ها و ماشین آلات سبک و سنگین در تمامی جاده ها، راه ها و محورهای اصلی استان قزوین در جریان است.

وی افزود: در برخی از مناطق استان بویژه بخش های الموت غربی، الموت شرقی، آبگرم و آوج، راه روستایی این مناطق براثر بارندگی برف مسدود شده که کار بازگشایی این راه ها از فردا آغاز می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت: هم اکنون بارش برف در گردنه آوج و قسطین لار در الموت با شدت ادامه دارد و همزمان تلاش راهداری برای بازگشایی محورها ادامه دارد.

مهدیخانی اظهارداشت: همه عوامل امدادی پلیس راه، هلال احمر و اورژانس در محورهای اصلی مستقر شده اند و تردد خودروها و مسافرین را کنترل و مدیریت می کنند.

وی اضافه کرد: برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای اسکان اضطراری مسافرین و درراه ماندگان با برخی از شهرداری ها، اوقاف برای آمادگی مساجد و آموزش و پرورش برای استفاده مدارس استان صورت گرفته که در صورت نیاز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.