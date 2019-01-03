آموزش های خبرنگاری به ۷۰۰ نفر در استان ها ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ضیایی پرور پنجشنبه شب در پنجمین جشنواره مطبوعات خراسان جنوبی، با اشاره به بزرگداشت یاد و نام پروفسور معتمدنژاد، اظهار کرد: پروفسور معتمد نژاد تنها متعلق به استان خراسان جنوبی نیست بلکه تمام مطبوعات سطح کشور وام دار اندیشه ها و تحقیقات ایشان هستند.

وی با بیان اینکه دفتر مطالعات و پژوهش در طول سه دهه گذشته بخش عمده ای از کتاب های پروفسور معتمد نژاد را به چاپ رسانده است، افزود: در طرح جامع مطبوعات و رسانه ها از یافته ها و نتایج پروفسور معتمد نژاد استفاده می شود.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد با اشاره به اینکه معاونت مطبوعاتی ارشاد چهار اداره کل دارد که دفتر مطالعات و پژوهش عمدتا در حوزه آموزش و پژوهش فعالیت می کند، گفت: ۱۶۰ نمایندگی رسانه های خارجی در ایران وجود دارد که ۳۰۰ خبرنگار اعم از بومی و غیر بومی در آن فعالیت می کنند.

برگزاری دوره پیشرفته روزنامه نگاری در خراسان جنوبی

وی با بیان اینکه سالیانه یک هزار خبرنگار خارجی به کشور وارد می شوند، عنوان کرد: از سوی دفتر مطالعات و پژوهش تنها در سال جاری ۷۰۰ نفر در استان های مختلف آموزش حرفه ای روزنامه نگاری دیده اند.

ضیایی پرور با اشاره به اینکه برنامه های آموزش پیشرفته روزنامه نگاری در استان خراسان جنوبی نیز در حال برنامه ریزی است، بیان کرد: کار در حرفه روزنامه نگاری مسائل و مشکلات زیادی دارد که اگر احساس مسئولیت در حرفه وجود نداشته باشد، فرد دوام نخواهد آورد.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلاتی که مطبوعات با آن درگیر هستند به تغییر رویکرد کار رسانه ای و اطلاع رسانی دنیا برمی گردد، اظهار داشت: امروز رسانه نگاری به موبایل ها انتقال یافته است لذا اگرقالب ها مربوط به تولید محتوا در بستر موبایل را فرا نگیریم دوره فعالیت ما به پایان خواهد رسید.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد با اشاره به اینکه امروزه دسترسی مردم به ابزارهای جدید باعث شده به سمت تولید محتوای دیجیتالی پیش رویم، افزود: روند آینده دنیا محتواهایی است که در فضای موبایل فراهم شود لذا اگر نتوانیم فیلم ویرایش کنیم تا پنج سال آینده جایی برای فعالیت رسانه ها وجود نخواهد داشت.