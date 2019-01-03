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۱۳ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۳۶

رئیس مرکز اورژانس آذربایجان شرقی خبر داد:

۴ کشته و زخمی در حادثه رانندگی جاده هریس

۴ کشته و زخمی در حادثه رانندگی جاده هریس

تبریز- رئیس مرکز اورژانس آذربایجان شرقی گفت: ۴ نفر در حادثه رانندگی جاده هریس- ینگجه کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رحمانی شامگاه امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: امروز بارش برف و عدم رعایت نکات رانندگی در برف باعث بروز حوادث مختلف رانندگی در جاده های استان شد.

وی سپس ادامه داد: در سانحه رانندگی جاده هریس یک نفر کشته و سه نفر دیگر مصدوم شدند. در این حادثه پژو واژگون شد و یکی از سرنشینان خودرو که زن ۷۰ساله بود در دم جان باخت.

گفتنی است سه مصدوم این حادثه توسط نیروهای اورژانس از پایگاه های هریس و ینگجه تحت اقدامات پیش بیمارستانی به بیمارستان امام حسین (ع) هریس منتقل شدند.

لازم به ذکر است که در یک حادثه دیگر نیز ساعت ۲۱ امشب برخورد پیکان و پراید در محور صوفیان تبریز اول جاده امند، باعث زخمی شدن شش نفر شد.

مصدومان این تصادف نیز تحت اقدامات پیش بیمارستانی کارشناسان اعزامی به بیمارستان های امام رضا(ع) و الغدیر تبریز منتقل شدند.

کد مطلب 4503502

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