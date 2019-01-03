به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی شامگاه پنجشنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد به تشریح برنامه های همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان کرمانشاه پرداخت و اظهار داشت: این همایش روز دوشنبه ۱۷ دی ماه در هتل اسپیناس تهران برگزار خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه افزود: این همایش با رویکرد جذب سرمایه‌گذاران داخلی با حضور ۵۰۰ شرکت و هلدینگ بزرگ در حوزه‌های مختلف عمرانی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه تا این لحظه تمام هماهنگی های لازم جهت هر چه بهتر برگزار شدن این همایش به عمل آمده است، بیان داشت: حدود ۵۰ فرصت سرمایه‌گذاری چاپ شده و به همراه دعوتنامه‌ها برای مدعوین ارسال شده است.

کاشفی یادآور شد: همچنین قرار است در این همایش چهار تفاهم‌نامه توسط سرمایه‌گذار و دستگاه اجرایی امضاء شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از تهیه و تدوین کلیپ‌هایی از جزئیات فنی و اقتصادی استان کرمانشاه خبر داد و گفت: این کلیپ ها در همایش برای شناساندن استان در حوزه های مختلف به نمایش گذاشته خواهد شد.

کاشفی یکی از ویژگی‌های این همایش را حضور مقامات بلندپایه کشوری و استانی دانست و بیان داشت: تا کنون حضور ریاست مجلس شورای اسلامی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی کشور و وزیر نفت قطعی شده است.