سهم شفت از تسهیلات رونق تولید در سال جاری ۴۲ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد احمدی غروب پنجشنبه در جلسه کارگروه رفع موانع تولید که در سالن میرزای شفتی فرمانداری شهرستان شفت برگزار شد با اشاره به اینکه مولفههای مدنظر در توسعه استان در شهرستان شفت نیز وجود دارد، اظهارکرد: تمامی تلاشها و اقدامات پیش بینی شده در راستای جبران عقبماندگی شهرستان شفت است.
احمدی با تأکید برلزوم مدیریت جهادی از سوی مسئولان برای حل مشکلات و عقبماندگیها، افزود: بانکها باید آمار مربوط به پرداخت تسهیلات رونق تولید را به روز کنند.
وی با بیان اینکه سهم استان گیلان در پرداخت تسهیلات رونق تولید هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است، گفت: متاسفانه در زمینه پرداخت این تسهیلات با موانع و مشکلات متعددی مواجه هستیم که دستگاههای ذیربط باید به صورت جدی در این زمینه اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان در ادامه با اشاره به اینکه موانع و مشکلات حوزه تولید برای همه مدیران و مسئولان شناخته شده است، بیانکرد: اقتصاد مقاومتی تنها متعلق به دولت نبوده بلکه بخش خصوصی نیز باید در این زمینه گامهای موثری بردارد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین عواملی که در تولید نقش آفرینی می کند منابع مالی تولیدکننده است، تصریح کرد: تولیدکنندگان قبل از تولید محصولات باید برنامهریزی کرده و میزان اعتبارات مورد نیاز و سایر موارد را در نظر گرفته و براساس آن اقدام کنند.
احمدی با تأکید برلزوم شناخت ظرفیتهای از سوی تولیدکنندگان، افزود: اجرای طرحها باید صرفه اقتصادی داشته و تولیدکننده توانایی بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش را داشته باشد.
وی با بیان اینکه سهم شهرستان شفت در تسهیلات رونق تولید ۴۲ میلیارد تومان در سال جاری است، گفت: تاکنون ۵۰ درصد سهم تسهیلات اشتغال روستایی نیز به شهرستان شفت پرداخته شده است. متاسفانه با توجه به بهره ۶ درصدی و منابع که نظام در حوزه اشتغال روستایی در نظر گرفته است نتوانستهایم به اهداف مورد نظر دست یابیم.
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