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۱۳ دی ۱۳۹۷، ۲۳:۴۰

رئیس پلیس‌راه استان سمنان:

برف گردنه بشم در محور سمنان-فیروزکوه را مسدود کرد

برف گردنه بشم در محور سمنان-فیروزکوه را مسدود کرد

سمنان-رئیس پلیس‌راه استان سمنان بابیان اینکه گردنه بشم در محور سمنان-فیروزکوه به دلیل بارش برف مسدود شد، گفت: رانندگان برای تردد از محورهای کوهستانی زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

سرهنگ تقی کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه بارش باران و برف از بامداد امروز پنج‌شنبه در اکثر محورهای استان سمنان آغازشده است، ابراز داشت: گردنه بشم در محور سمنان-فیروزکوه به دلیل بارش برف مسدود شد لذا توصیه می‌شود رانندگان در صورت عدم الزام به سفر از این محور تا اطلاع ثانوی تردد نکنند.

وی ضمن بیان اینکه در سایر محورهای کوهستانی نیز با بارش برف مواجه هستیم، اضافه کرد: گردنه آهوان و خوش ییلاق و محور شهمیرزاد-کیاسر نیز با بارش برف همراه است که احتمال لغزندگی خودروها وجود دارد.

رئیس پلیس‌راه استان سمنان بابیان اینکه همراه داشتن زنجیر چرخ در محورهای کوهستانی ضروری است، ابراز داشت: از مردم انتظار می‌رود قبل از سفر خودروهای خود را به تجهیزات زمستانی مجهز و حتماً وضعیت جاده‌ها و شرایط آب و هوایی را رصد کنند.

کد مطلب 4503515

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