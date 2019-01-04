عوارض جانبی قرص های مکمل/ راه های پیشگیری از عفونت تنفسی

به گزارش خبرنگار مهر، مهم ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند:

راه های پیشگیری از عفونت های تنفسی در فصل زمستان

محققان توصیه می کنند عفونت ریه را جدی بگیرید و از شدت یافتن و پیشروی آن در بدنتان پیشگیری کنید. این عارضه خطرات جانبی زیادی برای سلامتی در بر دارد که از آن جمله می توان به آسم، برونشیت مزمن، بیماری انسدادی مزمن ریوی، برونشیت حاد، آمفیزم، ذات الریه، سل و اِدم ریوی به دنبال عفونت ریه اشاره کرد.

ارتباط کمبود پروتئین حیوانی و بروز ناراحتی روانی در جوانان

به گفته محققان افراد جوانی که کمتر از سه وعده در هفته گوشت می خورند و کمتر ورزش می کنند در معرض ریسک بالا ناراحتی روانی قرار دارند.

مصرف بیش از حد مکمل های ویتامین موجب ناراحتی های گوارشی می شود

مکمل های ویتامین می توانند موجب افزایش انرژی، کاهش وزن، کاهش استرس، بهبود عملکرد و کاهش چین و چروک های پوست شوند، اما مصرف بیش از اندازه آنها نیز می تواند منجر به عوارض جانبی ناخواسته ای شود.

افزایش ریسک تصلب شریان در افراد 54-40 سال

به گزارش محققان پلاک های آترواسکلروتیک یا تصلب شریان در 50 درصد افراد میانسال فاقد هرگونه فاکتور پرخطر قلبی-عروقی وجود دارد.