به گزارش خبرنگار مهر، همیشه هستند عابرانی که با بی‌توجهی و سهل‌انگاری از کنار قوانین راهنمایی و رانندگی رد می‌شوند و هم برای خودشان و هم برای دیگران حادثه‌ساز می‌شوند.

آنهایی که بهانه‌هایی برای عبور از عرض خیابان‌های شهر پیاده می‌کنند؛ اکثر عابران پیاده به‌دلیل برقی نبودن پله‌های پل‌های عابر پیاده ترجیح می‌دهند که از عرض خیابان عبور کنند و این کار از اصلی‌ترین عامل تصادفات در سطح شهرها محسوب می‌شود.

آمارهای کشوری نشان می‌دهد ۴۰ درصد قربانیان تصادفات درون شهری در کشور عابران پیاده هستند؛عابرانی که تردد از مسیر خودروها، آنها را رکورددار مرگ‌ومیر تصادفات درون‌شهری کرده است.

استان کرمانشاه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تصادفات خودورها با عابران پیاده به‌دلیل عدم وجود پل‌های مکانیزه در مسیرهای اصلی و خط کشی نشدن محل‌های اصلی رفت‌وآمد آمار بیشتری نسبت به میانگین کشوری دارد.

آنطور که سرهنگ شیری، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه در گفتگو با مهر اعلام کرد در ۹ ماهه سال‌جاری ۶۱ درصد تصادفات استان کرمانشاه مربوط به عابران پیاده است.

وی به راهکارهای کاهش این آمار اشاره کرد و گفت: نرده‌کشی گذرگاه‌ها، نصب چراغ عابر پیاده و... از جمله راهکارهایی است که ما برای کاهش این آمار دنبال می‌کنیم.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه بیان داشت: همچنین آموزش و فرهنگ‌سازی را از مهد کودک و مدارس آغاز کرده‌ایم و در و مجامع عمومی برنامه های هفتگی را برای این کار در دست انجام داریم.