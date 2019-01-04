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۱۴ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۵۲

در بارش اولین برف زمستانی؛

«جاده مرگ» نخستین قربانی را گرفت/ یک نفر زیر برف جان سپرد

«جاده مرگ» نخستین قربانی را گرفت/ یک نفر زیر برف جان سپرد

ریزش‌ بهمن در جاده ناایمن شمشک به دیزین جان یک کارگر را گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که چند روز پیش خبرگزاری مهر در گزارشی از غیر ایمن و خطرناک بودن جاده شمشک به دیزین تحت عنوان جاده مرگ گفته بود هیچ ترتیب اثری از سوی مسئولان در واکنش به این گزارش صورت نگرفت.

صبح امروز در عملیات برفروبی و پاکسازی این جاده که بارها از سوی نهادهای مختلف غیرایمن بودن آن تذکر داده شده بود یک نفر زیر بهمن جان سپرد و یک نفر هم راهی بیمارستان شد.

حالا باید منتظر ماند و دید آیا کسی مسئولیت از دست رفتن جان این انسان را بر عهده خواهد گرفت یا همچون حوادث قبلی همه سعی در بی تقصیر نشان دادن خود را دارند.

کد مطلب 4503560

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