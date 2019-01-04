«جاده مرگ» نخستین قربانی را گرفت/ یک نفر زیر برف جان سپرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که چند روز پیش خبرگزاری مهر در گزارشی از غیر ایمن و خطرناک بودن جاده شمشک به دیزین تحت عنوان جاده مرگ گفته بود هیچ ترتیب اثری از سوی مسئولان در واکنش به این گزارش صورت نگرفت.
صبح امروز در عملیات برفروبی و پاکسازی این جاده که بارها از سوی نهادهای مختلف غیرایمن بودن آن تذکر داده شده بود یک نفر زیر بهمن جان سپرد و یک نفر هم راهی بیمارستان شد.
حالا باید منتظر ماند و دید آیا کسی مسئولیت از دست رفتن جان این انسان را بر عهده خواهد گرفت یا همچون حوادث قبلی همه سعی در بی تقصیر نشان دادن خود را دارند.
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