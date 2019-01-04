بازگشایی محور سمنان-فیروزکوه/ رانندگان احتیاط کنند

سرهنگ تقی کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه محور سمنان-فیروزکوه بازگشایی شد، ابراز داشت: علت مسدودی این محور بارش برف و وقوع کولاک گزارش شد که هماکنون تردد در آن بهصورت عادی برقرار است.
وی بابیان اینکه مشکلی برای تردد خودروها در محورهای مواصلاتی استان سمنان وجود ندارد، اضافه کرد: با تلاش راهداری و عوامل انتظامی تردد در محورهای کوهستانی هماکنون برقرار است اما همچنان احتمال لغزندگی وجود دارد.
رئیس پلیسراه استان سمنان بابیان اینکه رانندگان در محورهای کوهستانی باید با رعایت موارد راهنمایی و رانندگی احتیاط کنند، ابراز داشت: هموطنان درصورتیکه الزام به سفر دارند حتماً قبل از سفر خودرو خود را به وسایل و تجهیزات زمستانه مجهز کنند.
کبیری اضافه کرد: از رانندگان انتظار میرود در سفر به مناطق کوهستانی حتماً زنجیر چرخ را نیز به همراه داشته باشند و از هرگونه رفتار مخاطرهآمیز در هنگام رانندگی بهطور جد پرهیز کنند.
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