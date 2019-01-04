ماجرای استعفای رییس سازمان/پوری حسینی:استعفایم از روی ادب بود!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، علی اشرف پوری حسینی، رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: با روی کار آمدن وزیر جدید اقتصاد، اینجانب از روی ادب و احترام درخواست جایگزین برای سمت ریاست سازمان کرده و همین اقدام را نیز با روی کار آمدن مسعود کرباسیان در مهر ماه ۹۶ انجام داده ام.

وی ادامه داد: روز گذشته تعدادی از خبرگزاری ها با سوء برداشت اعلام کردند که استعفای من به خاطر ایراد تهمت و اتهام پراکنی توسط یکی از نمایندگان مجلس، صورت پذیرفته است.

پوری حسینی همچنین گفت: اینجانب نه تنها هیچ گونه استعفای جدیدی را ننوشته ام؛ بلکه اعلام می کنم سازمان خصوصی سازی با اقتدار، برای اعاده حیثیت و زدودن تهمت و افتراهای وارده از ساحت پاک خود و برای تداوم اجرای قانونمند و سالم وظایف سازمانی خود، بیش از پیش آماده است.