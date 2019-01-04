تردد در جاده های گلستان روان است/لزوم به همراه داشتن زنجیرچرخ

سرهنگ علی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با شروع فعالیت سامانه بارشی از روز گذشته (پنجشنبه) شاهد بارش برف در مناطق کوهستانی از جمله توسکستان، خوش ییلاق، افراتخته و ... استان بودیم که این امر موجب کند شدن ترددو لزوم استفاده از زنجیرچرخ شد.

وی افزود: در حال حاضر تمام محورهای استان گلستان باز است و تردد به آرامی انجام می شود.

عبدی گفت: به دلیل بارش برف و لغزندگی جاده ها لازم است رانندگان حتما زنجیرچرخ با خود به همراه داشته باشند و خودروی خود را به تجهیزات زمستانی مجهز کنند.

وی ادامه داد: از رانندگانی که قصد تردد در جاده های کوهستانی استان را دارند تقاضا می کنیم فاصله طولی را رعایت کنند و نسبت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی هوشیار باشند، چراکه کوچکترین بی احتیاطی منجر به حادثه می شود.

طبق اعلام اداره کل هواشناسی گلستان از ظهر جمعه این سامانه بارشی از گلستان خارج خواهد شد و شاهد هوای پایدار در استان خواهیم بود.