۳ دانشجوی مفقودی نگارمن شاهرود نجات یافتند

علی یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه روز پنج‌شنبه سه دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در محدوده ارتفاعات روستای نگارمن این شهرستان نجات یافتند، ابراز داشت: در پی تماس با هلال‌احمر ساعت ۲۲ شب گذشته بلافاصله اکیپی از امدادگران کوهستان هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

وی بابیان اینکه به دلیل برف و کولاک و کاهش دید افقی امدادرسانی شب گذشته با چالش‌های بسیاری همراه بود، اضافه کرد: این افراد حدود ۱۰ صبح جمعه پیدا شدند که خوشبختانه همه آن‌ها در سلامت کامل هستند.

معاون امداد و نجات هلال‌احمر سمنان بابیان اینکه حضور در کوهستان بدون تجهیزات لازم می‌تواند خطرآفرین باشد، ابراز داشت: از طبیعت گردان و کوهنوردان انتظار می‌رود قبل از سفر به ارتفاعات و مناطق صعب‌العبور حتماً هلال‌احمر را در جریان قرار دهند تا در صورت بروز بحران امدادرسانی با کمترین مشکل همراه باشد.