به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد که در بارگاه منور رضوی برگزار شد اظهار کرد: دشمن امروز بعد از ۱۷ سال، دمش را روی کولش گذاشته و از منطقه خاورمیانه با ذلت خارج می شود اما ما را رها نکرده و توطئه ها و فتنه ها همچنان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: دو اصل در راهبرد توطئه و فتنه دشمن وجود دارد که یکی نفوذ و دیگری استحاله است و برخی خیال می‌کنند جایگاه نفوذ در دستگاه‌های مدیریتی است در حالی‌ که این خطر در همه جا وجود دارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: دشمن اگر بخواهد نفوذ کند، در مراکز اقتصادی، جوامع و از همه جلوتر، در جریان‌های ارزشی و نیروهای حزب‌اللهی نفوذ می‌کند. نفوذ در جریان دینی و انقلابی ممکن است به اسم دفاع از معیشت مردم انجام شود.

علم الهدی گفت: در این شرایط، انقلابی بودن و مقابله با دشمن اولویت اول در همه مسائل باید باشد و نباید دچار استحاله که جامعه پویای انقلابی ما را به یک جامعه بی‌تفاوت، رفاه‌طلب و عیاش تبدیل می کند شویم.

وی تاکید کرد: اگر جامعه ما خاصیت انقلابی‌اش را از دست داد و دچار استحاله شد تبدیل به پایگاه سلطه استکبار، کفر و دشمن می شود. اگر بی حجابی در کشور حاکم شد نسل دینی بی دین می شود و جوانان به دنبال شهوت خواهند بود.

علم الهدی خاطرنشان کرد: این روزها در فضای مجازی با عنوان مدارا با جوان‌ها نمادهایی را از بی حجابی ترویج و عکس هایی از امام موسی صدر در مجلس زن های بی حجاب نشان می دهند. امام موسی صدر به مقتضای سمتش در لبنان باید در همه عرصه ها حضور می یافت و طبیعی است در جلسات رسمی عده ای زن بی حجاب هم حضور داشته باشد و امروز می گویند امام موسی صدر با زنان بی حجاب مدارا می کرده و ما هم باید مدارا کنیم. عکس های بی حجاب دختران مبارز فلسطینی را پخش می کنند و می گویند ما هم می توانیم مانند این ها باشیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در ترکیه زنان چادری را نشان بی عفتی و فحشا معرفی می کنند و حتی مجلس رقص زنان با حجاب را تشکیل دادند که بروند با حجاب برقصند، یک عده در داخل ایران نیز دنبال این جریان هستند.

وی بیان کرد: ۱۷ دی سالروز کشف حجاب رضاخان ملعون است، وی معتقد بود زن باید روحی با عفت داشته باشد و انگلیسی ها با استفاده از رضاخان تلاش کردند جامعه ایران را بی دین کنند که راهکار آن اجرای توطئه کشف حجاب بود.