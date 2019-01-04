فتنه گران و نفوذی ها به تشویق های استکبار دل خوش نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه امروز ورامین با اشاره به تبلیغات دشمنان علیه نظام اسلامی گفت: آن ها با اقدامات تبلیغی و رسانه ای خود در پی تطهیر رژیم منحوس پهلوی هستند، می خواهند خائنان را خادم ملت جلوه دهند، شرایط زمان ما مانند شرایط زمان موسی(ع) و فرعون است.

راه عذرخواهی و توبه فتنه گران همچنان باز است

وی با بیان این که ببینید، رژیم طاغوت با این کشور چه کرد، گفت: آمریکا و رژیم طاغوت استقلال و آزادی را از ما گرفتند و ما برده شرق و غرب بودیم، اما موسی زمان آن ها را به زیر کشید، آن ها خونخوار بودند، مگر جرم شهدای ۱۰ دی چه بود، که جوابشان با گلوله داده شد.

امام جمعه موقت ورامین سپس با اشاره به ایام حماسه ۹ دی گفت: امروز مردم از تحریم های اقتصادی دشمن و برخی بی کفایتی های درونی رنج می برند، اما حضور تحسین برانگیز همین مردم در مراسم یوم الله ۹ دی نشان داد، که پیوند مردم با انقلاب و ولایت ناگسستنی است.

محمودی اضافه کرد: مردم در ۹ دی آمدند، تا بگویند، از برخی نامهربانی ها رنجور و گلایه مندند، اما هرگز دست از ولایت و آرمان های امام و شهدا نمی کشند و دین خود را با هیچ چیز معامله نمی کنند و فتنه انگیزی های جدید، با خشم و قهر انقلابی مردم مواجه خواهد شد.

وی با بیان این که فتنه تمام نشده است، گفت: سران فتنه، حامیان و ساکتان فتنه، بدانند، هنوز نیز راه برای پیوستن به ملت، توبه و عذرخواهی فراهم است، راه خود را از ملت جدا نکنند، حیف است، به جای ملت، آمریکا و اسراییل برایتان هورا بکشند.

خطیب جمعه ورامین خطاب به برخی روزنامه های زنجیره ای نیز گفت: خیلی خجالت دارد، که در این مملکت به برکت خون شهدا قلم بزنید، اما حتی یک تیتر از ۹ دی و حضور حماسی مردم نداشته باشید، این جا است، که حضور نفوذی ها در حوزه فرهنگ و رسانه اثبات می شود، بدانید این عملکرد زشت شما همانند تیترهای دروغین شما در گذشته در تاریخ خواهد ماند و مایه ننگ شما خواهد بود.

در بسیاری از حوزه های فرهنگی و اقتصادی با فتنه جدی روبرو هستیم

وی انقلاب اسلامی را مبتنی بر تفکر ولایت فقیه دانست و افزود: معلوم است، اشراف زاده ها، نجومی بگیرها، چند تابعیتی ها، دل دادگان به غرب، غارتگران بیت المال و منفعت طلب های مقام پرست، ولایت فقیه را مانع مقاصد شوم خود می بینند و آرام نمی نشینند، توهین ها، تهدیدها، تحقیرها، هم نوایی با رسانه های مزدور بیگانه به همین دلیل است.

امام جمعه موقت ورامین گفت: امروز در حوزه های فرهنگی گرفتار فتنه جدی هستیم، سامان دهی فضای مجازی، برخی تحرکات در حوزه فیلم و تئاتر و سینما و نشر کتاب از مواردی است، که همچنان با بی تفاوتی و عدم برخورد مسئولان مربوطه مواجه است.

وی سپس به حوزه اقتصادی اشاره کرد و گفت: بسیاری از ضعف های حوزه اقتصادی به ناشی از ضعف نظارت و مدیریت است، امروز دشمن می خواهد با جنگ اقتصادی که بخشی از آن ها مربوط به تحریم ها و بخش عمده دیگری نیز به عدم کفایت درونی مرتبط است، مردم را ناامید کند.

محمودی در بخش دیگری از خطبه های امروز با بیان این که امروز آمریکا ذلتی روز افزون را تجربه می کند، آمریکا اعلام کرده که نیروهای خود را از سوریه خارج خواهد کرد، این امر نشان دهنده شکست بارز آمریکا در برابر جبهه مقاومت است.

وی سفر ترامپ به عراق را مورد اشاره قرار داد و گفت: آمریکا هزینه های زیادی در عراق کرد، اما رییس جمهور این کشور مجبور است، از ترس به صورت پنهانی و شبانه به عراق سفر کند، بله آن ها باید بترسند، چرا که خون مظلومان گریبان جنایتکاران را خواهد گرفت.