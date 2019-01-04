به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی هاشمی نژاد در نماز جمعه امروز عسلویه با بیان فرازی بیانات رهبر انقلاب اظهار داشت: معظم له درباره ۹ دی فرمودند اگر هوای نفس و دنیا طلبی جلوی چشم انسان بگیرد واقعیت را نمی‌تواند ببیند. در فتنه ۸۸ هم عده‌ای واقعیات جلوی چشم شان را نتوانستند ببینند چون هوا پرست ودنیا طلب بودند.

وی افزود: خیال کردند اگر چهار نفر که سابقه انقلابی دارند از کاروان انقلاب رفتند و از قطار انقلاب پیاده شدند انقلاب غریب است. این انقلاب تا آخر هست و به مهدویت وصل می شود و هرکس پیاده شود باخته است.

هاشمی نژاد اضافه کرد: درطول چهل سال پس از انقلاب ریزش‌های زیادی داشتیم و رویش‌ها هم زیاد بودند آنهایی که جدا شدند خودشان ضرر می‌کنند انقلاب محکم سرجایش هست.

امام جمعه عسلویه ۱۹ دی سالروز قیام تاریخی مردم قم را گرامی داشت و بیان کرد: حرکت پر خروش و انقلابی مردم قم بی نظیر بود. درود خدا بر این مردم خداجوی سراسر کشور به ویژه مردم قم. مقام معظم رهبری فرمودند نهضت انقلاب اسلامی دو شروع داشت ۱۹ دی و سال ۴۲ که هر دو هم از قم شروع شد.

هاشمی نژاد به موضوع و برنامه خادم‌یاری امام رضا(ع) اشاره کرد و افزود: کسانی که می خواهند ابراز محبت کنند و وارد این عرصه شوند این سفره پهن و گسترده شد. از زمان انتصاب آیت الله رئیسی به عنوان تولیت آستان قدس این برنامه در دستور کار قرار گرفته است. دوستان در این عرصه وارد شوند و عشق خود را به آن حضرت نشان وارد سامانه شوند و ثبت نام کنند و اگر سوال و ابهامی داشتند به نماینده آستان قدس در شهرستان مراجعه کنند.

وی به سفر استاندار به شهرستان عسلویه اشاره کرد و خاطرنشان کرد: ان شاالله این سفر برکاتی برای شهرستان داشته باشد. برای اولین بار بود که استاندار بیش از ۱۰ نفر از مدیران کل استان با خود به شهرستان آورده بود و به روستاها سفر کردند و در جمع دهیاران، شوراها و معتمدین حضور پیدا کرد و از نزدیک در جریان مسایل و مشکلات مردم قرار گرفت و استاندار قول دادند در استان در جلسه نتیجه این جلسات بررسی شود. از حضور استاندار و این اقدام ارزشمند ایشان تشکر می کنم ان شاالله این اقدامات استمرار داشته باشد.

امام جمعه عسلویه از حضور با شکوه مردم و مسئولین در مراسم گرامیداشت ۹ دی تشکر وقدردانی کرد و از مردم دعوت کرد در مراسم کشوری دعای ندبه که در تاریخ ۲۸ دی ماه در مصلای نماز جمعه برگزار می‌شود و از صدا و سیمای سراسری کشور پخش می شود شرکت کنند.

لزوم برخورد با دروغ‌پردازی‌ها

حجت‌الاسلام محمد صادق عاشوری نیز در خطبه‌های امروز نماز جمعه سیراف اظهار داشت: این روزها که بحث بودجه ۹۸ در فضای عمومی جامعه مطرح است، برخی سایت ها و شبکه های مجازی با قلب واقعیت های موجود در بودجه دستگاههای مختلف کشور، بدنبال دروغ پردازی و ایجاد شبهه هستند تا ذهن مردم را نسبت به بخش های از مجموعه های نظام بدبین کنند.

وی اضافه کرد: این افراد با طرح آمارهای ساختگی وحذف صفرهای بودجه وزارتخانه ها، این القاء را در جامعه می کنند که بودجه برخی نهادهای مذهبی کشور به اندازه بودجه سه وزراتخانه مهم کشور همچون وزارت راه و شهرسازی و صنعت و معدن است.

امام جمعه سیراف افزود: در چنین شرایطی لازم است دستگاه‌های نظارتی نظام بویژه وزارت ارشاد به عنوان متولی نظارت بر عملکرد شبکه های خبری و رسانه ای کشور وارد میدان شده و از این دروغ پردازی ها و ایجاد بدبینی ها جلوگیری کند.

حجت الاسلام عاشوری به بررسی دلایل تغییرات گسترده در کابینه سعودی پرداخت و افزود: پادشاه سعودی ششم دی ماه با صدور فرمانی تغییرات گسترده ای را در کابینه این کشور ایجاد و برخی مقامات و شاهزادگان سعودی را نیز بر کنار کرد که مهمترین آن برکناری عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان بود.

وی بیان کرد: برخی از کارشناسان معتقدند که تغییرات اخیر در کابینه سعودی ظاهری بوده و تنها با هدف فریب افکار عمومی صورت گرفته است. چرا که پس از قتل خاشقچی، بن سلمان به عنوان یک جنایتکار معرفی شده و به همین دلیل بن سلمان سعی دارد با تغییراتی در کابینه، خود را از این فشارهای برهاند و به نوعی به ترمیم چهره خود بپردازد.

امام جمعه سیراف افزود: در حالی که در عربستان قدرت واقعی در دست پادشاه و ولیعهد است و تغییرات در بخش های دیگر چندان تاثیرگذار نیست، بن سلمان قصد دارد با قربانی کردن عادل الجبیر، وی را عامل تمام اشتباهات و شکست های عربستان در عرصه های مختلف معرفی کرده و خود را از اتهامات مختلف تبرئه کند.

وی گفت: تغییرات گسترده در کابینه سعودی بیش از آن که در راه اصلاح امور باشد، تلاشی برای فریب افکار عمومی و نجات محمد بن سلمان از بحران های کنونی است. محمد بن سلمان در سه سال گذشته چه در مقام وزیر دفاع و چه به عنوان ولیعهد عربستان در پرونده های مهمی ورود کرده که همگی با شکست مواجه شده است.

عاشوری ادامه داد: جنگ یمن، بحران سوریه، محاصره قطر و دخالت در امور لبنان همگی مواردی بود که بن سلمان در برابر محور مقاومت شکست خورده است. این مسأله باعث تنزل جایگاه عربستان در منطقه شده است.

وی اظهار داشت: جمع بندی تحولات نظامی و دیپلماتیک شش ماه اخیر و همچنین بازگشت سرافکنانه کشور های عربی امارات، بحرین و در آینده نزدیک عربستان سعودی به سوریه و بازگشایی سفارتخانه های خود، جایی برای تردید باقی نمی گذارد که اسد قاطعانه در این منازعه پیروز شده است و حامیان سابق داعش و تکفیری ها، نه تنها از به چالش کشیدن حکومت اسد دست برداشته اند، بلکه چه علنا و چه در خفا، با آغوش باز به استقبال دولت بشار شتافته اند.

لزوم توسعه خدمت به مردم

شیخ محمد جمالی امام جمعه اهل سنت کنگان در جمع نمازگزاران به بحث اهمیت خدمت به مردم اشاره کرد و گفت: خدمت به مردم به اندازه‌ای اهمیت دارد که بزرگان دین از خداوند توفیق انجام آن را طلب می‌کردند.

وی دین مبین اسلام را دین اجتماعی دانست که به همه ابعاد و زوایای زندگی بشری نظارت و توجه دارد و افزود: خدمت به مردم چنانچه دارای دو شرط خلوص و صداقت باشد نوعی عبادت تلقی و از نظر خداوند دارای ثوابی بالا است.

جمالی در خطبه دوم نماز به ارزش برگزاری میز خدمت در حل و فصل و رسیدگی به امورات مردم اشاره کرد و میز خدمت را نماد عملی تکریم ارباب رجوع دانست.

وی حذف بوروکراسی اداری را امری ضروری و لازمه نظام اداری امروز ما اعلام کرد و با تاکید بر لزوم فراهم کردن شرایط رضایتمندی ارباب رجوع، راهنمائی و مشاوره مطلوب به مردم را ضروری دانست.

وی در پایان خطبه مردم را به تقوا و دوری از گناه دعوت کرد.

قابل ذکر است میز خدمت دادگستری شهرستان کنگان قبل از خطبه و با حضور معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری، رئیس، دادستان، بازپرس، قضات و اعضاء شورای حل اختلاف شهرستان کنگان، در راستای حل و فصل و رسیدگی به مشکلات مردم شهرستان برگزار شد که با استقبال بسیار گسترده مردم روبرو شد.

بوی بد کودهای مرغی مردم را کلافه کرده است

حجت الاسلام محمود محمودی در اجتماع نمازگزاران کنگان با گرامیداشت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران به اعتراف دوست و دشمن مسیر حرکت تاریخی دنیا را تغییر و به تعبیر نخست وزیر رژیم جعلی اسرائیل ، انقلاب اسلامی زلزله ای بود که نه تنها خاورمیانه بلکه جهان را لرزاند.

وی جوانی را یکی از ویژگی های انقلاب اسلامی به زعم گذشت ۴۰ سال از عمر آن دانست و عنوان کرد: عقب گرد نداشتن، پختگی و بانشاط بودن، پیشروی قدرتمندانه و گرایش و پایبندی عمیق تر نسل سوم و چهارم به انقلاب اسلامی از مهمترین ویژگی های انقلاب در آستانه چهل سالگی است.

خطیب جمعه با تبریک انتصاب آیت الله صادق لاریجانی از سوی رهبر معظم انقلاب بعنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و بیان ویژگی های بارز این عالم عامل، با تبیین جایگاه و اهمیت مجمع گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام نقشی بی بدیل در اداره ، قوام و استحکام نظام دارد.

محمودی با اشاره به دیدار دبیرکل جهاد اسلامی با ولی امر مسلمین جهان به بشارت معظم له در خصوص پیروزی ملت فلسطین بر صهیونیست‌ها عنوان داشت: به تعبیر معظم له علاوه بر وعده الهی در آیات قرآن، شواهد و قرائن موجود در عرصه فلسطین و اسرائیل غاصب ، بیانگر و موید این وعده بزرگ است که پیروزی مقاومت در جنگ غزه و غیر آن گواه بر این مدعاست.

وی به تحقق پیش بینی های رهبری در خصوص قطع پای آمریکایی ها در منطقه افزود: امروز به فضل الهی اعتبار آمریکا در جهان مخدوش است و امروز ایستادگی ایران اسلامی الگویی برای همه دنیا شده است و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا رو به افول است.

امام جمعه با گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی و تقدیر از دست اندرکاران این نهاد به موضوع بوی بد کودهای مرغی اشاره و خطاب به مسئولان جهاد کشاورزی گفت: بوی بد کودهای مرغی مردم را کلافه کرده که باید برای حل این مشکل چاره اندیشی اساسی شود.

محمودی در پایان شور و نشاط و ایجاد فضاهایی برای تفریح جوانان شهرستان کنگان را ضروری دانست و با اشاره به درخواست جمعی از جوانان در خصوص پیست موتور سواری بیان کرد: فرماندار، شهرداری و شورای اسلامی شهر و بویژه ورزش و جوانان با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم و قانونی و با لحاظ حفظ امنیت و سلامتی جوانان پیست دوچرخه سواری و موتورسواری استاندارد برای جوانان ایجاد کنند.