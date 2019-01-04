دشمن برای بدبین کردن مردم نسبت به انقلاب برنامه ریزی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت زاده ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته مرند در حسینیه امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه دشمن روی بدبینی و کینه بین مردم برنامه ریزی کرده است، خاطرنشان کرد: کشورهایی مثل عراق و سوریه نیز با بدبینی بین مردم به این روز افتادند و کار به جایی رسید که مردم آن کشورها به جان یکدیگر افتادند.

امام جمعه مرند بر ضرورت تقویت وحدت ملی تاکید کرد و اظهار داشت: همگی در عزتی که در طول این ۴۰ سال عاید انقلاب اسلامی شده شریک هستند و نباید دستاوردها را به نفع یک گروه و جریان مصادره کرد.

حجت الاسلام والمسملین نعمت زاده ادامه داد: امروز پیشرفت های خوبی برای انقلاب اسلامی حاصل شده و با همدلی است که به این عزت رسیده ایم، باید مراقب باشیم که دشمن بدبینی را در جامعه ما ترویج نکند.

زلزله در اردوگاه کفار

وی در بخش دیگری با بیان اینکه امروز زلزله ای بر اردوگاه کفر افتاده است، گفت: سیاست مداران آمریکایی می گفتند نمی گذاریم جشن ۴۰ امین سالگی انقلاب اسلامی ایران برگزار شود، اما مردم ایران ۴۰ سال پیش به خداوند و اولیایی الهی بله گفتند تا به پرچم غیرخدا نروند و مصیبت هایی در این چهار دهه تحمل کردند.

امام جمعه مرند تاکید کرد: امروز زلزله ای حکومت وهابی آل سعود را تکان داده است و این لطف خداست که گاهی دین اسلام را با دست بدترین افراد حمایت می کند.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده خاطرنشان کرد: رئیس جمهور آمریکا پس از هزینه چندین تریلیون دلاری، مخفیانه به عراق سفر می کند و این ذلت بزرگی برای آن هاست، امروز تثبیت قدرت سوریه به برکت ملت ایران است، رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ها پیش فرمودند: «بشار باید بماند».

وی با اشاره به ذلت سعودی ها در منطقه اذعان داشت: نخست وزیر اسرائیل گفت حرف هایی که من به زبان عبری می گویم وزیر امور خارجه عربستان به زبان عربی می گوید و دیدیم که با چه ذلتی او را برکنار کردند و این ها آه ظلم هایی است که در حق مردم و کودکان یمن کردند.

امام جمعه مرند گفت: سوریه و یمن خود را سرباز رهبر انقلاب اسلامی می دانند و این نشان از حقانیت و موضع و پیروزی بزرگ ایران اسلامی است که با وحدت ملی و رهبری دینی و مقاومت حاصل شده است.

این استاد حوزه و دانشگاه همچنین نسبت به توطئه های دشمنان هشدار داد و تصریح کرد: دشمن نسبت به اهمیت ارزش های دینی و وحدت ملی و اطاعت از رهبری آگاه است و با شدت و جنگ روانی و تبلیغی به دنبال بدبینی و نفاق در بین ملت ایران است که مثل گذشته در این شیطنت ها نیز موفق نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه باید وحدت را حفظ کنیم، افزود: مسئولین باید افتخار کنند که خادم چنین ملتی هستند و مردم نیز باید قدردان مسئولین مومن باشند.

امام جمعه مرند در بخش دیگری با اشاره به مناسبت های پیش رو عنوان کرد: روز ۱۵ دی سالروز شهادت فرمانده نیروی هوایی سرلشکر منصور ستاری است که در تحول نیروی هوایی تاثیر بسزایی داشت که به همراه معاونین خود به شهادت رسیدند، همچنین ۱۶ دی سالروز شهدای هویزه است که جمعی از دانشجویان با فرماندهی شهید علم الهدی در محاصره دشمن افتادند و ایستادگی کردند.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده افزود: روز ۱۹ دی سالروز شهادت بزرگ مرد عصر قاجار میرزا محمدتقی خان امیر کبیر است که برای ایران بسیار فداکاری و در برابر بیگانگان ایستادگی کرد و با مظلومیت به شهادت رسید.

تلاش دشمن برای حذف حجاب

امام جمعه مرند در ادامه با گرامیداشت سالروز قیام مردم قم در ۱۹ دی عنوان کرد: در این روز مردم قم قیام کردند که آن حرکت مبارک در جوار حرم حضرت معصومه(س) به یک حرکت ملی تبدیل شد.

وی افزود: روز ۱۹ دی همچنین سالروز درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی و شهادت شهید احمد کاظمی است.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده در پایان تصریح کرد: روز ۱۷ دی سال ۱۳۱۴ رضاخان قلدر با هماهنگی دشمنان ملت و خدا، دستور حذف حجاب را صادر کرد، باید مراقب باشیم دشمن امروز برای کشف حجاب دست به زور نمی زند بلکه با ایجاد شبهاتی، در پی حذف حجاب تلاش می کند.