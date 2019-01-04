انقلاب اسلامی زمینه رهایی میهن اسلامی از دست بیگانگان را مهیا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای اراک با اشاره به قرار گرفتن در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: با شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی در کشور، ملت از دست طاغوت و عمّال فاسد بیگانگان که اعتقادی به دین محوری نداشتند، رهایی یافتند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: مردم ایران در جریان انقلاب نشان دادند که به دنبال حکومت دینی هستند، چرا که پس از انتشار یک مقاله توهین آمیز در یکی از نشریات علیه روحانیت و امام خمینی(ره) در سال ۵۶، بلافاصله مردم شهرهای مختلف میهن اسلامی به شدت نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند و در نقاط مختلف کشور قیام های مردمی برپا شد.

دری نجف آبادی بیان کرد: در حقیقت این رخداد، عزم مردم را در قیام علیه طاغوت و استعمار و پشتیبانی از امام راحل جزم تر کرد و زمینه ای برای پیروزی انقلاب در سال پس از آن شد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطر نشان ساخت: انقلاب اسلامی در طور چهار دهه عمر خود دستاوردهای بسیاری را برای میهن به ارمغان آورده که تمام این دستاوردها با وجود فتنه انگیزی ها و توطئه های مداوم دشمن، هشت سال جنگ تحمیلی و دسیسه های بدخواهان نظام حاصل شده است.

امام جمعه اراک تصریح کرد: در زمان طاغوت کشور در دست بیگانگان بود، اما امروز ایران اسلامی با اقتدار و استقلال به پیش می رود و به دشمن اجازه عرض اندام نمی دهد و در مقابل بدخواهان با قدرت ایستاده است.

دری نجف آبادی ادامه داد: با پیروزی انقلاب اسلامی، حکومت در کشور تبدیل به یک حکومت مردم سالاری دینی شد و امروز شاهد آن هستیم که در تمام عرصه ها مردم حضور دارند و به انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، اعضای شوراها و... می پردازند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی عنوان کرد: در حال حاضر در کشور با مسائل و مشکلاتی روبرو هستیم که بعضا ناشی از سوء مدیریت است و بایستی برای اصلاح این امور اقدام شود، در این راستا ضروری است که در انتخاب مدیران شایسته سالاری مدنظر قرار گیرد تا با حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و...، انقلاب اسلامی مسیر و رشد و اعتلای خود را به خوبی طی کند.