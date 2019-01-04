نخستین مانور نظامیان آمریکایی با بالگردهای امداد در کویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الرای چاپ کویت، ارتش آمریکا اعلام کرد که نیروهای این کشور که در کویت مستقر هستند برای اولین بار با استفاده از بالگردهای امداد و هلی برن از نوع «بلاک هاوک UH-۶۰L مانور آموزشی برگزار کردند. این مانور با هدف تخلیه فرماندهان زخمی نیروهای زمینی در مناطق عملیاتی برگزار شد.

یک گروه از بالگردهای امداد و تخلیه به نام «گردان های چارلی» وابسته به گردان های پشتیبانی هوایی از ایالات مینیسوتا و کانزاس در این مانور شرکت دارند و این بالگردها با هدف حمایت از دو عملیات «عزم راسخ» و «سپر اسپارت» که آمریکا از سال ۲۰۱۴ در حال انجام این دو عملیات در غرب آسیا است، اعزام شده اند.

آمریکا دارای چندین پایگاه نظامی در کویت است که مهمترین آن پایگاه «الدوحه» در شمال غرب شهر کویت و در فاصله ۶۰ کیلومتری مرزی عراق واقع است. گفتنی است بیش از ۱۰ هزار نظامی آمریکایی در این پایگاه مستقر هستند.

اردوگاه «عریجان» با ۹ هزار نظامی و پایگاه هوایی «علی السالم» از دیگر پایگاه های آمریکا در کویت است.