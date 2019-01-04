هنوز تصمیم نهایی برای انتقال سفارت برزیل به قدس اتخاذ نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «اوجستو هیلینو» مشاور امنیت ملی برزیل سخنانی را پیرامون مسأله انتقال سفارت این کشور از تل آویو به قدس اشغالی مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، مشاور امنیت ملی برزیل تاکید کرد که «ژایر بولسونارو» رئیس جمهوری جدید این کشور تمایل جدی برای انتقال سفارت کشورش به قدس اشغالی دارد، اما تا این لحظه در مورد زمان آن تصمیم‌گیری نکرده است.

«اوجستو هیلینو» اظهار داشت که باید اعتبارات بیشتری برای این منظور در نظر گرفته شود و بولسونارو هنوز تصمیم نهایی را در این زمینه اتخاذ نکرده است.

وی گفت که بعید است مسئله انتقال سفارت برزیل به قدس اشغالی، به روابط آن با کشورهای عربی که از اصلی‌ترین واردکننده‌های گوشت از برزیل هستند، لطمه بزند.