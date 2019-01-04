پشتیبانی مردم عامل تداوم انقلاب است/ لزوم توجه مسئولان به مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباسعلی جیرانی ظهر آدینه در خطبههای نماز جمعه این هفته دامغان به میزبانی مسجد جامع این شهر ضمن بیان اینکه آنچه در این چهار دهه گذشته توانست انقلاب را از گذر انواع بحرانهای نظامی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بهسلامت عبور داده و باعث مأیوس شدن دشمنان شود تنها پشتیبانی مردم از انقلاب است، ابراز داشت: این مهم میطلبد تا برای قدردانی از مردمی که در این چهل سال پا بهپای مسئولان حضور داشتند توجه بیشتری صورت گیرد و مسئولان رسیدگی به درخواستهای آنها را در اولویت کاری خود قرار دهند.
وی ضمن بیان اینکه گرانی و مشکلات اقتصادی بر دوش مردم سنگینی میکند، اضافه کرد: با برنامهریزی و استفاده از نیروهای کارآمد میتوان از این مشکلات عبور کرد، امروز خواست اصلی مردم از مسئولان نظارت بر بازار است.
امامجمعه موقت دامغان بابیان اینکه انقلاب دوران سختی را در این چهار دهه تجربه کرده است، ابراز داشت: هرکدام از این مشکلات بهتنهایی کافی بود تا یک نظام تنومند را از پای درآورد اما با هوشیاری مردم و حضور آنها در همه عرصهها شاهد جشن چهلسالگی انقلاب هستیم.
جیرانی بابیان اینکه محوریت برگزاری جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باید بر پایه مردمی باشد، تصریح کرد: این مهم میطلبد تا برای خنثی شدن فتنه و توطئههای داخلی و خارجی امسال این مراسم باشکوهتر از سالیان گذشته برگزار شود تا این بار نیز دشمن از رسیدن به هدف شوم خود بازبماند.
وی بابیان اینکه مردم دامغان از تعطیلی تنها استخر دولتی این شهر گلایهمند هستند، اضافه کرد: مردم انتظار دارند که به خواستههای آنها پاسخ مناسب داده شود بنابراین امیدواریم طبق وعده مسئولان شاهد بازگشایی مجدد این استخر و ارائه خدمات مناسب به مردم باشیم زیرا این مردم شایسته دریافت بهترین خدمات هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، توجه به ابعاد شخصیت آیتالله سید محمود هاشمی شاهرودی، انتصاب آیتالله آملی لاریجانی به سمت رئیس تشخیص مصلحت نظام، قدردانی از حضور مردم در روز ۹ دی و میثاق با رهبر معظم انقلاب و درگذشت دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات تهران ازجمله مباحثی بود که از تریبون نماز جمعه این هفته دامغان مطرح شد.
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