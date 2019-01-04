به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه زنجان، بابیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طی ۴۰ سال عمر بابرکت خود با هجمه‌ها و توطئه‌های زیادی مواجهه بوده است، افزود: ملت ایران با وحدت و انسجام و با تبعیت از فر آمین ولایت‌فقیه در مقابل توطئه های دشمنان ایستاده‌اند و سربلند و پیروز از این فرایندها بیرون آمدند.

وی بابیان اینکه مردم زنجان همانند سایر مردم ایران در صحنه‌های مختلف حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند، ادامه داد: مردم ولایی استان زنجان در مناسبت‌های مختلف حضور باشکوه و منسجم داشتند و امسال در سال روز حماسه ۹ دی شاهد حضور با بصیریت مردم زنجان بودیم .

خاتمی یادآور شد: دشمن هرگز از دشمنی با نظام مقدس جمهوری ایران دست بر نخواهد داشت و همواره به فکر توطئه و ایجاد تفرقه در ایران است. لذا همه آحاد جامعه باید و در مقابله با توطئه‌های دشمنان هوشیار و آگاه باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان در ادامه به ۱۹ دی‌ماه سال ۶۵ سالروز آغاز بزرگ‌ترین عملیات دفاع مقدس با عنوان کربلای ۵ اشاره کرد و گفت: عملیات کربلای ۵ جزو عملیات‌های تأثیرگذار در طی دوران دفاع مقدس بود و در این عملیات سپاه پاسداران بر وضعیت سیاسی منطقه اثرگذار بود که نتیجه آن کسب موفقیت‌های بزرگ و اقتدار ایران بود.

خاتمی بابیان اینکه عملیات بزرگ کربلای ۵ باعث تضعیف موقعیت سیاسی و نظامی عراق و شکست تحلیل‌های دشمن در رویاروی با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شد، گفت: موفقیت سپاه در عملیات کربلای ۵ نتایج زیادی داشت که یکی از این نتایج تنظیم و صدور قطعنامه ۵۹۸ شد.

وی به سالروز قیام ۱۹ دی سال ۵۶ سالروز قیام خونین مردم قم گفت: مردم قم در ۱۹ دی با درک صحیح و اقدام به موقعه جواب توهین اعمال رژیم شاه را به مقدسات و مراجع تقلید را دادند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان بابیان اینکه ۱۷ دی‌ماه سال ۱۳۱۴ یکی از روزهای سیاه تاریخ حکومت رضا پهلوی است، گفت: رضاخان برای پیاده‌سازی توطئه انگلیسی برنامه کشف حجاب را در کشور مطرح کرد که با مخالفت علما و مردم روبرو شد.

خاتمی در ادامه به عقب نشینی آمریکا از سوریه و شکست این کشور در تحلیل های خو در خصوص فرهنگ مقاومت اشاره کرد و گفت: آمریکا با خفت و خاری از سوریه عقب نشینی کرد و در مقابل مقاومت ملت سوریه، شکست خورد.