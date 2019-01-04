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۱۴ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۰۱

امام‌جمعه زنجان:

دشمن هرگز از دشمنی با نظام مقدس جمهوری ایران دست بر نخواهد داشت

دشمن هرگز از دشمنی با نظام مقدس جمهوری ایران دست بر نخواهد داشت

زنجان-امام‌جمعه زنجان گفت: دشمن هرگز از دشمنی با نظام مقدس جمهوری ایران دست بر نخواهد داشت و همواره به فکر توطئه و ایجاد تفرقه در ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه زنجان، بابیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طی ۴۰ سال عمر بابرکت خود با هجمه‌ها و توطئه‌های زیادی  مواجهه بوده است، افزود: ملت ایران با وحدت و انسجام و با تبعیت از فر آمین ولایت‌فقیه در مقابل توطئه های دشمنان ایستاده‌اند و سربلند و پیروز از این فرایندها بیرون آمدند.

وی بابیان اینکه مردم زنجان همانند سایر مردم ایران در صحنه‌های مختلف حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند، ادامه داد: مردم ولایی استان زنجان در مناسبت‌های مختلف حضور باشکوه و منسجم داشتند و امسال در سال روز حماسه ۹ دی  شاهد حضور با بصیریت مردم زنجان بودیم .

خاتمی یادآور شد: دشمن هرگز از دشمنی با نظام مقدس جمهوری ایران دست بر نخواهد داشت و همواره به فکر توطئه و ایجاد تفرقه در ایران است. لذا همه آحاد جامعه باید و در مقابله با توطئه‌های دشمنان هوشیار و آگاه باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان در ادامه به  ۱۹ دی‌ماه سال ۶۵ سالروز آغاز بزرگ‌ترین عملیات دفاع مقدس با عنوان کربلای ۵ اشاره کرد و گفت: عملیات کربلای ۵ جزو عملیات‌های تأثیرگذار در طی دوران دفاع مقدس  بود و در این عملیات سپاه پاسداران بر وضعیت سیاسی منطقه اثرگذار بود که نتیجه آن  کسب موفقیت‌های بزرگ و اقتدار ایران بود.

خاتمی بابیان اینکه عملیات بزرگ کربلای ۵ باعث  تضعیف  موقعیت سیاسی و نظامی عراق و شکست تحلیل‌های دشمن در رویاروی با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شد،  گفت: موفقیت سپاه در عملیات کربلای ۵  نتایج زیادی داشت که یکی از این نتایج تنظیم و صدور قطعنامه ۵۹۸ شد.

وی به سالروز قیام ۱۹ دی سال ۵۶ سالروز قیام خونین مردم قم گفت:  مردم قم در ۱۹ دی با درک صحیح و اقدام به موقعه جواب توهین اعمال رژیم شاه را به مقدسات و مراجع تقلید را دادند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان بابیان اینکه  ۱۷ دی‌ماه سال ۱۳۱۴ یکی از روزهای سیاه تاریخ حکومت رضا پهلوی است، گفت: رضاخان برای پیاده‌سازی توطئه انگلیسی برنامه کشف حجاب را در کشور مطرح کرد که با مخالفت علما و مردم روبرو شد.

خاتمی در ادامه به عقب نشینی آمریکا از سوریه و شکست این کشور در تحلیل های خو در خصوص  فرهنگ مقاومت اشاره کرد و گفت: آمریکا با خفت و خاری از  سوریه عقب نشینی کرد و در مقابل مقاومت ملت سوریه، شکست خورد.

کد مطلب 4503733

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