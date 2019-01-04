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۱۴ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۴۶

امام جمعه بندرعباس:

مردم در ۹ دی ثابت کردند پشتیبان ولی فقیه هستند

مردم در ۹ دی ثابت کردند پشتیبان ولی فقیه هستند

بندرعباس - امام جمعه بندرعباس گفت: مردم با حضور خود در مراسم ۹ دی نشان دادند نه تنها در حرف بلکه در عمل نیز پشتیبان ولی فقیه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی، در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس با بیان اینکه قرآن کتاب هدایت بشریت است، بیان داشت: در منابع اهل سنت و تشیع قرآن را یکی می دانند و هر آنچه که مخالف قران بوده را باید به دیوار زد.

امام جمعه بندرعباس تصریح کرد: خداوند همه چیز را بر اساس حساب آفریده به طوریکه عقل و قلب را چون حساس بوده در زیر استخوان های محکم قرار داده است.

آیت الله نعیم آبادی با بیان اینکه مراسم ۹ دی  سال جاری نسبت به ادوار گذشته با شکوه تر برگزار شد، عنوان کرد: در مراسم امسال جمعیت بیشتری برای گرامی داشتن این روز شرکت کردند تا با حضور خود اجازه هیچ گونه فتنه ای را به دشمن ندهند.

وی اضافه کرد: مردم با حضور خود در مراسم ۹ دی نشان دادند نه تنها در حرف بلکه در عمل نیز پشتیبان ولی فقیه هستند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با اشاره به سابقه خانوادگی آیت الله شاهرودی عنوان کرد: این عالم بزرگوار از خانواده علم و تقوا بوده و در خانواده شان مفاخری بزرگی چون ایت الله محمود شاهرودی نیز وجود داشته است.

آیت الله نعیم آبادی با بیان اینکه آیت الله شاهرودی از بزرگان علمی بودند، اظهار کرد: این عالم فرزانه در مقام علمی درجات فراوانی داشته و در نظام انقلاب اسلامی در مسئولیت های مهم عمر خویش را گذراندند.

وی با بیان اینکه آیت الله شاهرودی در مکتب شهید صدر  رشد و نمو کردند، تصریح کرد: ایشان در شهر نجف در محضر شهید صدر، عالمی که علاوه بر فقه و اصول در بحث های اقتصادی نیز مهارت داشتند رشد و نمو پیدا کرد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با بیان اینکه خوش حال کردن پیامبر(ص) خوش حال کردن خداست، خاطر نشان کرد: خوشحال کردن یک انسان مومن خوشحال کردن پیامبر(ص) را به دنبال دارد.

کد مطلب 4503765

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