شهرداری می تواند با تولید انبوه در ثبات قیمت مسکن موثر باشد

دکتر نوید سعیدی رضوانی ، پژوهشگر مدیریت برنامه ریزی شهری در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان اینکه طرح های انبوه سازی در شهرهای بزرگ باید در طرح های جامع و تفصیلی مد نظر قرار گیرد گفـت: شهرک های اکباتان و آپادانا نمونه های موفقی از این نوع شهرسازی است که به تولید انبوه و کارخانه ای مسکن می پردازد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران با اعلام اینکه می توان با به کارگیری تکنیک های تولید انبوه و مشارکت شهرداری به ثبات قیمت مسکن در کلان شهرها کمک کرد افزود: در کنار این موضوع ایجاد بورس های مصالح ساختمانی و ایجاد رقابت در عرضه این محصولات باعث تنظیم قیمت ها خواهد شد.

رضوانی در ادامه با تاکید بر اینکه شهرداری ها می توانند بازارهایی را در این زمینه پیش بینی کنند گفت: شهرداری می تواند با جلوگیری از احتکار زمین و اجبار به ساخت و ساز در زمینه هایی که جهت بالا رفتن قیمت زمین بدون استفاده رها شده اند میزان مسکن را در شهر افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر زمین های شهر در دست شهرداری نیست ، تصریح کرد: شهرداری ها باید اختیارات زمین های شهر را عهده دار شود تا بتواند آنها را به صورت اصولی تبدیل به فضاهای بهینه کند.

این پژوهشگر مدیریت برنامه ریزی شهری در ادامه کاهش عوارض و این قبیل سیاست ها را در کاهش قیمت زمین چندان مثمر ثمر ندانست و افزود: قیمت مسکن بیشتر تحت تاثیرقیمت زمین و مصالح است در حالی که مسائل آمایشی و میزان بسیار زیاد تقاضا در مقابل عرضه کم باعث افرایش قیمت زمین می شود.