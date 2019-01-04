نگرانی من به خاطرملی پوشان تراکتوراست/جذب چندبازیکن طی روزهای آتی

محمد تقوی ظهر امروز جمعه در حاشیه برگزاری تمرینات بازیکنان تیم فوتبال تراکتورسازی در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز به خبرنگار مهر اظهار داشت: بازی با فولاد و آن شکستی که در خانه داشتیم بدترین نتیجه ما بود و بعداز آن دو هفته به بازیکنانم فرصت دادم تا استراحت کنند.

وی سپس ادامه داد: بعداز استراحت چند روزی روی وضعیت بدنی بازیکنان تمرکز داشتیم و خوشحالم که الان بدن بازیکنان آماده است و در وضعیت خوبی قرار دارند. کارهای تاکتیکی را از هفته آینده آغاز می کنیم.

تقوی با اشاره به اینکه همه بازیکنان تیمش جز ملی پوشان را در اختیار دارد، ادامه داد: نگرانی اصلی من به خاطر ملی پوشان تیممان است. بدون شک آنها بعداز بازگست از تیم ملی چند هفته ای با ما هماهنگ نخواهند بود و نمی توانند بازی کنند.

وی همچنین افزود: تعادل بازیکنان ما و بازیکنان ملی پوش در این شرایط به هم می خورد. الان هم نمی دانم شرایط آنها به چه صورتی است و تمرینات خود را چگونه انجام می دهند.

وی از جذب چند بازیکن طی روزهای آتی خبر داد و گفت: شرایط تیم ما خوب است و منتظر بازگشت بازیکنان ملی پوش مان هستیم تا با همه قوا خود را برای نیم فصل دوم و کسب نتایج خوب آماده کنیم.