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۱۴ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۵۶

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی در گفتگو با مهر:

نگرانی من به خاطرملی پوشان تراکتوراست/جذب چندبازیکن طی روزهای آتی

نگرانی من به خاطرملی پوشان تراکتوراست/جذب چندبازیکن طی روزهای آتی

تبریز- سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز گفت: نگرانی من به خاطر بازیکنان ملی پوش تراکتورسازی است و نمی دانم آنها چه نوع تمرین هایی انجام می دهند.

محمد تقوی ظهر امروز جمعه در حاشیه برگزاری تمرینات بازیکنان تیم فوتبال تراکتورسازی در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز به خبرنگار مهر اظهار داشت: بازی با فولاد و آن شکستی که در خانه داشتیم بدترین نتیجه ما بود و بعداز آن دو هفته به بازیکنانم فرصت دادم تا استراحت کنند.

وی سپس ادامه داد: بعداز استراحت چند روزی روی وضعیت بدنی بازیکنان تمرکز داشتیم و خوشحالم که الان بدن بازیکنان آماده است و در وضعیت خوبی قرار دارند. کارهای تاکتیکی را از هفته آینده آغاز می کنیم.

تقوی با اشاره به اینکه همه بازیکنان تیمش جز ملی پوشان را در اختیار دارد، ادامه داد: نگرانی اصلی من به خاطر ملی پوشان تیممان است. بدون شک آنها بعداز بازگست از تیم ملی چند هفته ای با ما هماهنگ نخواهند بود و نمی توانند بازی کنند.

وی همچنین افزود: تعادل بازیکنان ما و بازیکنان ملی پوش در این شرایط به هم می خورد. الان هم نمی دانم شرایط آنها به چه صورتی است و تمرینات خود را چگونه انجام می دهند.

وی از جذب چند بازیکن طی روزهای آتی خبر داد و گفت: شرایط تیم ما خوب است و منتظر بازگشت بازیکنان ملی پوش مان هستیم تا با همه قوا خود را برای نیم فصل دوم و کسب نتایج خوب آماده کنیم.

کد مطلب 4503779

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