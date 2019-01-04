به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالفتاح السیسی» رئیسجمهوری مصر در گفتگو با شبکه «سی بی اس» آمریکا تأکید کرد که ارتش کشورش با اسرائیل علیه تروریستها در شمال سیناء همکاری میکند.
وی گفت: از زمان آغاز روابط میان مصر و اسرائیل، این روابط در حال حاضر در مستحکمترین حالت قرار دارد و ما در زمینههای گستردهای با هم همکاری میکنیم.
سیبیاس گزارش داده که مصر با حدود ۱۰۰۰ تروریست وابسته به داعش در صحرای سیناء میجنگد و به اسرائیلیها اجازه داده است عملیات هوایی علیه این گروه تروریستی صورت دهد.
بر اساس این گزارش، ارتش مصر، از فوریه گذشته و بهدنبال بزرگترین حمله تروریستی داعش به «بئر العبد» در شمال سیناء که به کشته شدن دستکم ۳۱۱ تن و زخمی شدن دهها تن دیگر منجر شد، عملیات نظامی گستردهای را در این منطقه آغاز کرده است.
نظر شما