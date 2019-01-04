کشت شالی به صلاح منابع آبی گلستان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه های نماز جمعه عبادی سیاسی شهر گرگان اظهار کرد: امروز شاهدیم کشورهای عربی که در گذشته تلاش می کردند با دلارهای نفتی به دشمنان بشار اسد کمک کنند و با تسلیحاتی که در اختیار مخالفان سوریه می گذاشتند از آن ها پشتیبانی سیاسی کنند و عضویت سوریه را در اتحادیه عرب لغو کردند، امروز با شتاب به دنبال برپایی سفارت های خود در سوریه هستند.

وی افزود: امروز شاهدیم آن کسی که از میدان پرخطر پیروزمندانه بیرون آمده است سوریه است و این موضوع نشان می دهد چیزهای مهم تری از پول وجود دارد و آن هم مقاومت و ایستادگی است.

امام جمعه گرگان ادامه داد: اواخر تابستان امسال رئیس شورای امنیت ملی عربستان با همکاش در سوریه تماس می گیرد که ما حاضریم برای بازسازی سوریه پیش قدم شویم اما به شرطی که سوریه با ایران قطع رابطه کند که جواب سوریه به این درخواست منفی بود.

آیت الله نورمفیدی ادامه داد: این ها همه نشانه های قدرت ایران است و سوریه هم می داند ایران هم پیمان قدرتمندی در منطقه برای اوست.

وی با بیان اینکه پیروزی سوریه پیروزی ایران محسوب می شود، اظهار کرد: یک زمانی کشورهای غربی و عربی دست به دست هم دادند تا سوریه از هم پاشیده شود اما حال این آمریکاست که مجبور است نیروهایش را از خاک سوریه خارج کند.

امام جمعه گرگان با اشاره به امروز ۱۴ دی ماه که روز جهاد کشاورزی است، گفت: قبل از انقلاب کل گلستان یک و نیم میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می کرد اما این آمار امروز به حدود پنج میلیون تن رسیده است، گرچه مشکلاتی در این زمینه وجود دارد اما این رشد کمی قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: بحث نهاده های کشاورزی موضوعی است که مورد گلایه کشاورزان بوده و نیازمند نظارت مستمر است، از طرفی دیگر بحث قیمت محصولات کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد تا کشاورز هم ضرر نکند.

امام جمعه گرگان با اشاره به بحث شالی کاری در گلستان ادامه داد: شالی کاری در گلستان مصلحت نیست و مسئولان معتقدند شالی کاری موجب افت آب های زیرزمینی ما می شود.

وی افزود: اخیرا تئوری برای مسئله شالی کاری به عنوان شالی کاری خشک مطرح شده که در آن شالی مانند گندم کشت می شود و در میزان مصرف آب صرفه جویی بسیاری می شود.

آیت الله نورمفیدی گفت: در کشت معمولی هر هکتار شالی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار متر مکعب آب مصرف می شود اما در شکل جدید بین پنج تا ده هزار متر مکعب آب مصرف می شود و بازدهی محصول بیشتر است.

وی تصریح کرد: با شالی کاری خشک هم می توانیم شالی کاری را در استان حفظ کنیم و هم می توانیم به منابع آبی کمتر آسیب برسانیم.

امام جمعه گرگان گفت: ۱۷ دی روز قانون کشف حجاب توسط رضاخان تصویب شد و در آن روزها به زور حجاب را از سر بانوان بر می داشتند، این کار ریشه در نادانی رضاخان داشت و او فکر می کرد دین مانع از پیشرفت مرم است اما امروزشاهدیم خانم های ما با با حجاب به دانشگاه ها می روند و رشد علمی هم دارند.

وی افزود: حجاب هیچ مانعی برای تعالی و پیشرفت یک ملت در زمینه های مختلف ندارد و در آن زمان مردم این کشور پای حجاب خانم ها ایستادند و همین امر باعث شد مسجد گوهرشاد تبدیل به حمام خون شود.